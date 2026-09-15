Alianza Lima - ADT: fecha y hora del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Alianza Lima busca salir de la mala racha en el Torneo Clausura. El conjunto blanquiazul recibirá a ADT en uno de los primeros duelos de la décima jornada. Luego de caer en el clásico ante Universitario, el equipo dirigido por Pablo Guede está en la obligación de ganar si quiere seguir en la pelea por el primer lugar.

En cuanto al elenco visitante, marcha en los últimos lugares del Clausura y en la zona de descenso en la tabla acumulada. ADT está pasando por una mala racha y necesita ganar para escalar posiciones y no seguir complicándose.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs ADT?

Ambos equipos se enfrentan el viernes 18 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs ADT?

El encuentro arrancará a las 8.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (sábado 19/09)

¿En qué canal ver Alianza Lima vs ADT?

Puedes ver el enfrentamiento entre Alianza Lima y ADT por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Pronósticos para el Alianza Lima vs ADT

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre ADT.