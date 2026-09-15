Partidos de hoy, martes 15 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce en vivo la programación de este martes, horarios y canales de TV de todos los partidos de la Copa Sudamericana, LaLiga de España y Copa Libertadores.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 15 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (LaLiga de España, Copa Sudamericana y Copa Libertadores). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Boca Juniors y Sao Paulo de Brasil protagonizarán un duelo de infarto por el pase a semifinales de Copa Sudamericana. Por otra parte, Real Madrid busca un triunfo que le permita meterle presión al líder Barcelona en LaLiga.
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Partidos de HOY en LaLiga de España
- Rayo Vallecano vs Espanyol
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney+
- Deportivo Alavés vs Valencia
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: DSports
- Elche vs Real Madrid
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Vasco da Gama vs Independiente Santa Fe
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney+
- Sao Paulo vs Boca Juniors
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Platense vs Fluminense
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney+
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Partidos de HOY en la Copa Italia
- Genoa vs Sudtirol
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: DSports
- Fiorentina vs Pisa
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports