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Deportes

Partidos de hoy, martes 15 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce en vivo la programación de este martes, horarios y canales de TV de todos los partidos de la Copa Sudamericana, LaLiga de España y Copa Libertadores.

Programación de los partidos de hoy, martes 15 de setiembre. Foto: composición LR/Real Madrid/TyC Sports
Programación de los partidos de hoy, martes 15 de setiembre. Foto: composición LR/Real Madrid/TyC Sports
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 15 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (LaLiga de España, Copa Sudamericana y Copa Libertadores). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Boca Juniors y Sao Paulo de Brasil protagonizarán un duelo de infarto por el pase a semifinales de Copa Sudamericana. Por otra parte, Real Madrid busca un triunfo que le permita meterle presión al líder Barcelona en LaLiga.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido de vuelta de 4tos de final de Copa Sudamericana

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Partidos de HOY en LaLiga de España

  • Rayo Vallecano vs Espanyol
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney+
  • Deportivo Alavés vs Valencia
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Elche vs Real Madrid
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Vasco da Gama vs Independiente Santa Fe
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
  • Sao Paulo vs Boca Juniors
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Platense vs Fluminense
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+

PUEDES VER: Tabla de posiciones Acumulado y Clausura de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 9

lr.pe

Partidos de HOY en la Copa Italia

  • Genoa vs Sudtirol
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Fiorentina vs Pisa
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports
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