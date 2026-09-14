HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Nueva revelación de Hildebrant sobre caso Trujillo ft. Karla Ramírez | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Coraima Gómez tras finalizar el Sudamericano de Vóley 2026: "Si se trata de dar mis rodillas por la selección, pues aquí estoy"

Luego de cobrarse su revancha ante Chile, la jugadora de la selección peruana de vóley indicó que no pudo jugar en su posición natural durante el Sudamericano de Vóley 2026.

Coraima Gómez fue una de las jugadoras más experimentadas de la selección peruana en el Sudamericano de Vóley 2026. Foto: Instagram/Coraima Gómez
Coraima Gómez fue una de las jugadoras más experimentadas de la selección peruana en el Sudamericano de Vóley 2026. Foto: Instagram/Coraima Gómez
Escuchar
Resumen
Compartir

El triunfo de la selección peruana ante Chile fue una recompensa para el esfuerzo que realizaron las jugadoras durante el Sudamericano de Vóley 2026. A pesar de no lograr la clasificación al Mundial, las integrantes del combinado nacional tuvieron la oportunidad de cobrarse su revancha frente a las sureñas.

Al finalizar el partido, Coraima Gómez destacó el esfuerzo de sus compañeras. “Estoy emocionada por lo que hemos hecho en este torneo. Tal vez nos falta un poquito para lograr el objetivo que queríamos, pero ya está, hay que seguir trabajando para esto, pero supercontenta por el triunfo ante Chile (…) En el campeonato que jugamos en Lima, Chile nos ganó; entonces, esta fue nuestra revancha”, manifestó para 'Dosis de Voleibol'.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido de vuelta de 4tos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

Coraima Gómez sobre su sacrificio para jugar con Perú

La voleibolista de Circolo Sportivo Italiano señaló que, a pesar de no jugar en su posición natural, siempre estará dispuesta a vestir la camiseta de la selección peruana de vóley.

“Estoy feliz de que el profe haya confiado en mí para realizar esta posición, que usualmente no la hago. Llegando a Lima vuelvo a ser punta… Pero si se trata de apoyar a la selección, de dar mis rodillas por la selección, pues aquí estoy”, mencionó.

Por otra parte, Gómez le contestó a los diversos comentarios negativos que circulan en redes sociales sobre el equipo comandado por Antonio Rizola.

“Gracias a todas esas personas que siempre alientan a la selección. Siempre es bueno una crítica constructiva, pero aquellos que ya empiezan a denigrar a las jugadoras... Usualmente yo no leo redes sociales, pero mis compañeras sí, entonces eso las afecta un poco. Pero también sé que esto siempre va a existir. Entonces, gracias a los que siempre están con nosotras y a los otros ni los escucho”, concluyó.

PUEDES VER: Ángela Leyva decide seguir su carrera en Europa: voleibolista peruana es nuevo refuerzo del AEK Atenas

lr.pe

¿Cómo le fue a Perú en el Sudamericano de Vóley 2026?

Las Matadoras terminaron el Campeonato Sudamericano de Vóley ubicándose en el quinto lugar, con un saldo de cuatro derrotas y una victoria.

La selección peruana de vóley venció a Chile por 3-1. Foto: FPV

La selección peruana de vóley venció a Chile por 3-1. Foto: FPV

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ángela Leyva decide seguir su carrera en Europa: voleibolista peruana es nuevo refuerzo del AEK Atenas

Ángela Leyva decide seguir su carrera en Europa: voleibolista peruana es nuevo refuerzo del AEK Atenas

LEER MÁS
Perú se despide del Sudamericano de Vóley con una alegría: venció 3-1 a Chile en la última fecha

Perú se despide del Sudamericano de Vóley con una alegría: venció 3-1 a Chile en la última fecha

LEER MÁS
Alianza Lima rompe el mercado para el Mundial de Clubes de Vóley: rumana Ioana Baciu es nuevo refuerzo blanquiazul

Alianza Lima rompe el mercado para el Mundial de Clubes de Vóley: rumana Ioana Baciu es nuevo refuerzo blanquiazul

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025