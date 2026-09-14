Coraima Gómez fue una de las jugadoras más experimentadas de la selección peruana en el Sudamericano de Vóley 2026. Foto: Instagram/Coraima Gómez

Coraima Gómez fue una de las jugadoras más experimentadas de la selección peruana en el Sudamericano de Vóley 2026. Foto: Instagram/Coraima Gómez

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El triunfo de la selección peruana ante Chile fue una recompensa para el esfuerzo que realizaron las jugadoras durante el Sudamericano de Vóley 2026. A pesar de no lograr la clasificación al Mundial, las integrantes del combinado nacional tuvieron la oportunidad de cobrarse su revancha frente a las sureñas.

Al finalizar el partido, Coraima Gómez destacó el esfuerzo de sus compañeras. “Estoy emocionada por lo que hemos hecho en este torneo. Tal vez nos falta un poquito para lograr el objetivo que queríamos, pero ya está, hay que seguir trabajando para esto, pero supercontenta por el triunfo ante Chile (…) En el campeonato que jugamos en Lima, Chile nos ganó; entonces, esta fue nuestra revancha”, manifestó para 'Dosis de Voleibol'.

Coraima Gómez sobre su sacrificio para jugar con Perú

La voleibolista de Circolo Sportivo Italiano señaló que, a pesar de no jugar en su posición natural, siempre estará dispuesta a vestir la camiseta de la selección peruana de vóley.

“Estoy feliz de que el profe haya confiado en mí para realizar esta posición, que usualmente no la hago. Llegando a Lima vuelvo a ser punta… Pero si se trata de apoyar a la selección, de dar mis rodillas por la selección, pues aquí estoy”, mencionó.

Por otra parte, Gómez le contestó a los diversos comentarios negativos que circulan en redes sociales sobre el equipo comandado por Antonio Rizola.

“Gracias a todas esas personas que siempre alientan a la selección. Siempre es bueno una crítica constructiva, pero aquellos que ya empiezan a denigrar a las jugadoras... Usualmente yo no leo redes sociales, pero mis compañeras sí, entonces eso las afecta un poco. Pero también sé que esto siempre va a existir. Entonces, gracias a los que siempre están con nosotras y a los otros ni los escucho”, concluyó.

¿Cómo le fue a Perú en el Sudamericano de Vóley 2026?

Las Matadoras terminaron el Campeonato Sudamericano de Vóley ubicándose en el quinto lugar, con un saldo de cuatro derrotas y una victoria.