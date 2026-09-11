¿Qué pasó con el partido de UTC vs Juan Pablo II y por qué lo suspendió el árbitro Jesús Cartagena?

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El partido entre UTC y Juan Pablo II correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura terminó en caos debido a un altercado en el campo, lo que llevó a su suspensión oficial. El conflicto comenzó tras la expulsión de Camacho, provocando el descontento de los jugadores del Gavilán del Norte. Un dirigente del equipo cajamarquino entró a la cancha y agredió al árbitro Jesús Cartagena.

¿Qué ocurrió entre UTC y Juan Pablo II?

Poco antes de finalizar el partido, el árbitro mostró la tarjeta roja a Ganoza, generando protestas entre sus compañeros. Incluso, los jugadores de Juan Pablo II se unieron a las reclamaciones hacia Jesús Cartagena, quien sancionó a Pablo Míguez debido a sus insistentes quejas.

El incidente derivó en que varios recogebolas confrontaran al árbitro, mientras un periodista en L1 Max narraba: "La tensión alrededor del campo es evidente. Incluso señalan errores de Cartagena en la expulsión de Cantt, que no tenía amarilla. Los comentarios de ‘estás apurado por expulsar a otro’ continuaron, evidenciando problemas con los recogebolas".

Las transmisiones de L1 Max captaron el instante en que los recogebolas comenzaron a discutir con los jugadores de Juan Pablo II y el árbitro. Uno de ellos incluso empujó a un jugador.

Durante estos eventos, el comentarista de campo informó: "Observen el gesto de Muñoz, quien está indicando a sus compañeros que salgan del campo. Presten atención a sus señas. La mayoría de los jugadores de UTC están cerca de la zona occidente mientras los aficionados muestran su descontento con el arbitraje de Jesús Cartagena".

Un tiempo después, un dirigente de UTC llamado Luis Chávarry, identificado como gerente deportivo, vestido de camisa blanca, se unió al tumulto. Otro representante del Gavilán del Norte, con chaqueta negra, aparece y lanza algo al árbitro, cuando la Policía intervino para frenar la pelea. "Es necesario detener a Osías Ramírez para evitar más agresiones. Si esta es la actitud de un dirigente, imaginen el estado de los hinchas", opinó el reportero en el campo.

"Duarte calma a Ganoza (jugador expulsado) garantizando su retirada, anticipando futuras sanciones", narró el reportero, tras lo cual se informó que el partido fue oficialmente suspendido.

Jugador de UTC responde ante los incidentes

“El problema es con los directivos, no con nosotros. Nos impiden inscribir jugadores, nos quitan 10 puntos. Están afectando nuestras carreras. Hacemos un buen trabajo al inicio y empiezan a expulsarnos, señalarnos en contra. Si es así, no deberían dejar participar a UTC en Liga 1. Al inicio del año, se decía que UTC no tenía deudas. Nos están perjudicando más. Es necesario que haya justicia aquí. No deberían permitir que UTC participe”, comentó el 'Picante' Muñoz.