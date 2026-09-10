Partidos de hoy, jueves 10 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 10 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Copa Sudamericana, Champions League, Mundial Femenino Sub-20). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La selección peruana de vóley no tiene margen de error y debe ganarle a Chile en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Por otra parte, Cienciano del Cusco recibe a Montevideo City Torque en el inicio de la serie por 4tos de final.

Partidos de HOY en la Copa Sudamericana

Cienciano vs Montevideo City Torque

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports, DGo

Partidos de la Champions League HOY

Fenerbache vs Roma

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN, Disney+

PSV vs Shakhtar Donetsk

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN 2, Disney+

Bayern Múnich vs Bodo/Glimt

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney+

Slavia Praga vs Lens

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Disney+

Como vs Leipzig

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 5, Disney+

Manchester United vs Sabah FK

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 2, Disney+

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Independiente del Valle vs Flamengo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN, Disney+

Partidos del Mundial Femenino Sub-20 HOY

Corea del Norte vs Costa Rica

Hora: 8.00 a. m.

Canal: DSports

España vs Nueva Caledonia

Hora: 8.00 a. m.

Canal: DSports

Colombia vs Portugal

Hora: 11.00 a. m.

Canal: DSports

China vs Nigeria

Hora: 11.00 a. m.

Canal: DSports

Partidos de HOY en el Campeonato Sudamericano de Vóley