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Partidos de hoy, jueves 10 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce en vivo la programación de este jueves, horarios y canales de TV de todos los partidos del Campeonato Sudamericano de Vóley, Champions League y Copa Sudamericana.

Programación de los partidos de hoy, jueves 10 de setiembre. Foto: composición LR/Cienciano/Bayern Múnich
Programación de los partidos de hoy, jueves 10 de setiembre. Foto: composición LR/Cienciano/Bayern Múnich
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 10 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Copa Sudamericana, Champions League, Mundial Femenino Sub-20). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La selección peruana de vóley no tiene margen de error y debe ganarle a Chile en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Por otra parte, Cienciano del Cusco recibe a Montevideo City Torque en el inicio de la serie por 4tos de final.

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: resultados y partidos de Perú en el torno

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Partidos de HOY en la Copa Sudamericana

  • Cienciano vs Montevideo City Torque
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports, DGo

Partidos de la Champions League HOY

  • Fenerbache vs Roma
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
  • PSV vs Shakhtar Donetsk
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney+
  • Bayern Múnich vs Bodo/Glimt
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
  • Slavia Praga vs Lens
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+
  • Como vs Leipzig
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney+
  • Manchester United vs Sabah FK
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney+

PUEDES VER: Alianza Lima - Universitario: árbitro confirmado, horario y canal para ver el clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1

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Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Independiente del Valle vs Flamengo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+

Partidos del Mundial Femenino Sub-20 HOY

  • Corea del Norte vs Costa Rica
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • España vs Nueva Caledonia
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Colombia vs Portugal
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • China vs Nigeria
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: DSports

Partidos de HOY en el Campeonato Sudamericano de Vóley

  • Argentina vs Chile
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: YouTube CSV
  • Perú vs Venezuela
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Latina TV, YouTube CSV
  • Brasil vs Colombia
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: YouTube CSV
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