Partidos de hoy, jueves 10 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce en vivo la programación de este jueves, horarios y canales de TV de todos los partidos del Campeonato Sudamericano de Vóley, Champions League y Copa Sudamericana.
- Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido por Copa Sudamericana 2026
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 10 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Copa Sudamericana, Champions League, Mundial Femenino Sub-20). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La selección peruana de vóley no tiene margen de error y debe ganarle a Chile en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Por otra parte, Cienciano del Cusco recibe a Montevideo City Torque en el inicio de la serie por 4tos de final.
PUEDES VER: Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: resultados y partidos de Perú en el torno
Partidos de HOY en la Copa Sudamericana
- Cienciano vs Montevideo City Torque
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports, DGo
Partidos de la Champions League HOY
- Fenerbache vs Roma
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN, Disney+
- PSV vs Shakhtar Donetsk
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN 2, Disney+
- Bayern Múnich vs Bodo/Glimt
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney+
- Slavia Praga vs Lens
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney+
- Como vs Leipzig
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney+
- Manchester United vs Sabah FK
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney+
PUEDES VER: Alianza Lima - Universitario: árbitro confirmado, horario y canal para ver el clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Independiente del Valle vs Flamengo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney+
Partidos del Mundial Femenino Sub-20 HOY
- Corea del Norte vs Costa Rica
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: DSports
- España vs Nueva Caledonia
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: DSports
- Colombia vs Portugal
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: DSports
- China vs Nigeria
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: DSports
Partidos de HOY en el Campeonato Sudamericano de Vóley
- Argentina vs Chile
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: YouTube CSV
- Perú vs Venezuela
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Latina TV, YouTube CSV
- Brasil vs Colombia
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: YouTube CSV