Partido Sporting Cristal vs CD Moquegua no se juega hoy: Liga 1 reprogramó el duelo del Torneo Clausura
Las condiciones climáticas impidieron que los dirigidos por Roberto Mosquera arribaran a tiempo para disputar el partido de la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.
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Los hinchas de Sporting Cristal y CD Moquegua tendrán que esperar un poco para ver el partido de la fecha 9 del Torneo Clausura. Debido a los problemas que tuvo el conjunto rimense para llegar al sur del país, la organización de la Liga 1 decidió reprogramar el compromiso.
Como es conocido, la visita del equipo comandado por Roberto Mosquera al Estadio 25 de Noviembre se iba a llevar a cabo hoy, sábado 12 de setiembre, a partir de las 3.15 p. m.
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¿Cuándo juega Sporting Cristal vs CD Moquegua?
A través de un comunicado, la Liga 1 informó que el partido de Sporting Cristal ante CD Moquegua se jugará este domingo 13 de setiembre con un nuevo horario.
“El partido entre CD Moquegua y Sporting Cristal, inicialmente programado para el sábado 12 de setiembre, en el estadio 25 de Noviembre, será reprogramado para el domingo 13 de setiembre, a las 10:00 horas, en la misma sede”, anunciaron en su cuenta de Twitter.
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¿Por qué se reprogramó el Sporting Cristal ante CD Moquegua?
El vuelo que trasladaba al plantel celeste no pudo aterrizar en la ciudad de Tacna debido al mal tiempo y, por ende, no lograron hacer a tiempo la conexión con Moquegua.
“La modificación se debe a factores climatológicos que impidieron el arribo del plantel a la ciudad de Tacna para hacer la conexión terrestre a Moquegua, sin existir alternativas que permitan cumplir con la programación previamente establecida”, explicaron.
Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026
Viernes 11 de septiembre
- UTC 1-2 Juan Pablo II (Partido suspendido)
- Cusco 0-1 Melgar
Sábado 12 de septiembre
- Los Chankas vs FC Cajamarca
- Hora: 10.30 a. m.
- Estadio: Municipal Los Chankas
- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Juan Maldonado Gamarra
- Alianza Lima vs Universitario
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Domingo 13 de septiembre
- Moquegua vs Sporting Cristal
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: 25 de Noviembre
- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Miguel Grau
- Atlético Grau vs Alianza Atlético
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: La Matanza
Miércoles 23 de septiembre
- ADT vs Cienciano
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Unión Tarma