UTC se ubica en la última posición de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Foto: L1 Max

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El partido entre UTC y Juan Pablo II terminó suspendido luego del escandaloso final. La polémica se desató con la expulsión de Manuel Ganoza, quien se ganó la segunda amarilla tras recriminar al árbitro Jesús Cartagena. Esto desencadenó una iracunda reacción en varios integrantes del Gavilán del Norte.

En medio del caos desatado en el campo de juego, donde se registró la agresión de un dirigente de UTC hacia el juez principal, los futbolistas locales evidenciaron su molestia por el desempeño de los colegiados. “Es un chiste, todo es un chiste. Es un circo. Gracias Lozano”, mencionó el capitán Luis Garro.

Jugadores de UTC indignados con el arbitraje ante Juan Pablo

Por su parte, el extremo Adolfo Muñoz calificó de robo lo acontecido en el Estadio Héroes de San Ramón y señaló que vienen perjudicando al club.

"Es un robo descarado. No nos dejan inscribir jugadores, nos quitan 10 puntos, nos están caga*** la carrera a nosotros, ya que nos vemos mal dentro de la cancha. Estamos haciendo un buen trabajo y nos empiezan a expulsar jugadores y pitar en contra", fueron sus primeros descargos para las cámaras de L1 Max.

"No hagan participar a UTC en Liga1, ¿ya para qué? Estamos siendo perjudicados, tiene que haber justicia acá. Desciendan de una vez a UTC", añadió.

Luego de sus primeras expresiones, Luis Garro se mostró más calmado; sin embargo, no dejó de cuestionar el arbitraje. "Siempre hay polémicas, ¿no? Lastimosamente. No me toca ser quien cuestione las decisiones del árbitro, pero la verdad me deja mucho que decir. Lo único que yo siempre he pedido es que los jueces sean justos y que deportivamente nos dejen competir", sostuvo.

UTC al borde del descenso en la Liga 1

Con la derrota 2-1 ante Juan Pablo II, el futuro de UTC de Cajamarca en la Liga 1 parece definido. A falta de ocho jornadas para culminar el Torneo Clausura, los norteños se ubican en el fondo de la tabla acumulada con solo 10 unidades, a 12 puntos de la salvación.