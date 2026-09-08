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Sporting Cristal - CD Moquegua: fecha y hora del partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los equipos de Sporting Cristal y CD Moquegua se enfrentarán este sábado 12 de septiembre en uno de los partidos más atractivos de la novena jornada del Torneo Clausura.

Sporting Cristal visitará a CD Moquegua en el Torneo Clausura 2026. Foto: Sporting Cristal/CD Moquegua/composición LR
Sporting Cristal visitará a CD Moquegua en el Torneo Clausura 2026. Foto: Sporting Cristal/CD Moquegua/composición LR
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Sporting Cristal va por su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Clausura. El conjunto celeste visitará a CD Moquegua en uno de los duelos más llamativos de la novena jornada. Tras golear de local 5-0 a Los Chankas, el equipo dirigido por Roberto Mosquera está obligado si quiere mantenerse en la lucha por el primer lugar y escalar posiciones en el Acumulado.

Por el lado del cuadro local, no gana hace tres partidos y se está complicando con los últimos lugares de la tabla acumulada. El objetivo de CD Moquegua es mantenerse en primera división y para ello necesita seguir sumando la mayor cantidad posible. En la jornada anterior, perdió 2-0 ante Cusco y ahora deberá buscar la victoria ante Sporting Cristal.

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¿Cuándo juega Sporting Cristal vs CD Moquegua?

Ambos equipos se enfrentan el sábado 12 de septiembre en el estadio 25 de Noviembre. Este escenario tiene capacidad para albergar a 21.000 espectadores.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs CD Moquegua?

El encuentro arrancará a las 3.15 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 2.15 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.15 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.15 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.15 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.15 p. m.
  • España: 10.15 p. m.

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¿En qué canal ver Sporting Cristal vs CD Moquegua?

Puedes ver el enfrentamiento entre Sporting Cristal y CD Moquegua por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Pronósticos para el Sporting Cristal vs CD Moquegua

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Sporting Cristal sobre CD Moquegua.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (1,70), empate (3,75), gana CD Moquegua (4,50)
  • Betano: gana Sporting Cristal (1,72), empate (3,90), gana CD Moquegua (4,50)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (1,65), empate (3,80), gana CD Moquegua (4,75)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (1,70), empate (3,74), gana CD Moquegua (4,62)
  • Caliente: gana Sporting Cristal (1,70), empate (3,80), gana CD Moquegua (4,60)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (1,72), empate (3,80), gana CD Moquegua (4,75).
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