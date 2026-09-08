Sporting Cristal - CD Moquegua: fecha y hora del partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Sporting Cristal va por su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Clausura. El conjunto celeste visitará a CD Moquegua en uno de los duelos más llamativos de la novena jornada. Tras golear de local 5-0 a Los Chankas, el equipo dirigido por Roberto Mosquera está obligado si quiere mantenerse en la lucha por el primer lugar y escalar posiciones en el Acumulado.

Por el lado del cuadro local, no gana hace tres partidos y se está complicando con los últimos lugares de la tabla acumulada. El objetivo de CD Moquegua es mantenerse en primera división y para ello necesita seguir sumando la mayor cantidad posible. En la jornada anterior, perdió 2-0 ante Cusco y ahora deberá buscar la victoria ante Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs CD Moquegua?

Ambos equipos se enfrentan el sábado 12 de septiembre en el estadio 25 de Noviembre. Este escenario tiene capacidad para albergar a 21.000 espectadores.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs CD Moquegua?

El encuentro arrancará a las 3.15 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 2.15 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.15 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.15 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.15 p. m.

España: 10.15 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs CD Moquegua?

Puedes ver el enfrentamiento entre Sporting Cristal y CD Moquegua por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Pronósticos para el Sporting Cristal vs CD Moquegua

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Sporting Cristal sobre CD Moquegua.