Indecopi se pronunció sobre situación de Universitario y se opone a medida cautelar a favor de Gremco

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El organismo presentó un escrito en el que cuestiona la decisión judicial que suspendió la paralización del proceso concursal de Universitario de Deportes. Indecopi busca que la medida concedida a Gremco quede sin efecto.

El conflicto por el manejo del procedimiento concursal de Universitario de Deportes sumó una nueva disputa en los tribunales. Indecopi presentó una oposición contra la medida cautelar que el Poder Judicial concedió a Gremco y que permitió suspender provisionalmente la decisión que mantenía detenido el proceso del club crema.

La entidad considera que la resolución judicial que otorgó dicha medida no cumpliría con los presupuestos necesarios para su concesión. Por ello, además de solicitar que se revoque o deje sin efecto la medida cautelar, planteó que la Resolución N.° 03 sea declarada nula.

El pedido fue presentado ante el juzgado encargado del caso y deberá ser evaluado por el órgano jurisdiccional antes de determinarse si la decisión a favor de Gremco continúa vigente.

Indecopi cuestiona los argumentos de Gremco

En el documento presentado ante el Poder Judicial, Indecopi sostiene que no se habría demostrado la existencia de un derecho que justifique la medida cautelar solicitada por Gremco.

La institución también cuestiona otro de los requisitos considerados para este tipo de decisiones: el denominado peligro en la demora. Según la posición de Indecopi, tampoco se habría acreditado que esperar el desarrollo del proceso pudiera generar un perjuicio que justificara la intervención cautelar.

Comunicado de Indecopi.

A estos cuestionamientos se suma la crítica sobre la proporcionalidad de la decisión. El organismo sostiene que la medida adoptada no tendría la razonabilidad ni la adecuación necesarias en relación con la pretensión formulada por Gremco.

Con estos argumentos, Indecopi busca que el Poder Judicial revise los fundamentos que llevaron a conceder la medida y determine si corresponde mantenerla o retirarla.

¿Qué documentos presentó Indecopi?

Para sustentar su posición, Indecopi incorporó al proceso documentación correspondiente al procedimiento administrativo relacionado con Universitario de Deportes.

Entre los elementos ofrecidos se encuentra una copia íntegra del Expediente Administrativo N.° 172-2011/CCO-INDECOPI, que fue remitido al juzgado para que pueda ser considerado durante la evaluación del caso.

El escrito de oposición fue presentado el 28 de agosto de 2026 y lleva la firma digital de Ernesto Salazar Campos, apoderado de Indecopi.

La entidad espera que estos antecedentes sean tomados en cuenta por el Poder Judicial al momento de resolver su pedido de nulidad y su cuestionamiento contra la medida cautelar.

¿Qué pasará con Universitario?

La decisión sobre el futuro de la medida cautelar todavía corresponde al Poder Judicial. Por ahora, la oposición presentada por Indecopi abre una nueva etapa en el enfrentamiento relacionado con el procedimiento concursal de Universitario.

Si el órgano jurisdiccional decide dejar sin efecto la resolución cuestionada, la medida concedida a Gremco dejaría de producir efectos. Esto tendría consecuencias sobre el proceso concursal que involucra al club y sobre los pasos que podrían adoptarse posteriormente.

En ese escenario, también quedaría sin avanzar la posibilidad de convocar a una junta de acreedores para definir al administrador de Universitario, mientras se resuelve la controversia judicial.

Por el momento, el club crema deberá esperar el próximo pronunciamiento del Poder Judicial para conocer qué camino seguirá su procedimiento concursal.