HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas
Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas     Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas     Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas     
EN VIVO

Trujillo: 4 asesinados y un empresario minero secuestrado en medio de la ola criminal | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Indecopi se pronunció sobre situación de Universitario y se opone a medida cautelar a favor de Gremco

Indecopi cuestionó la medida cautelar concedida a Gremco y pidió al Poder Judicial anular la resolución que incide en el procedimiento concursal de Universitario de Deportes.

Indecopi respondió sobre medica cautelar a favor de Gremco.
Indecopi respondió sobre medica cautelar a favor de Gremco. | composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El organismo presentó un escrito en el que cuestiona la decisión judicial que suspendió la paralización del proceso concursal de Universitario de Deportes. Indecopi busca que la medida concedida a Gremco quede sin efecto.

El conflicto por el manejo del procedimiento concursal de Universitario de Deportes sumó una nueva disputa en los tribunales. Indecopi presentó una oposición contra la medida cautelar que el Poder Judicial concedió a Gremco y que permitió suspender provisionalmente la decisión que mantenía detenido el proceso del club crema.

PUEDES VER: ¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario el decisivo clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1?

lr.pe

La entidad considera que la resolución judicial que otorgó dicha medida no cumpliría con los presupuestos necesarios para su concesión. Por ello, además de solicitar que se revoque o deje sin efecto la medida cautelar, planteó que la Resolución N.° 03 sea declarada nula.

El pedido fue presentado ante el juzgado encargado del caso y deberá ser evaluado por el órgano jurisdiccional antes de determinarse si la decisión a favor de Gremco continúa vigente.

Indecopi cuestiona los argumentos de Gremco

En el documento presentado ante el Poder Judicial, Indecopi sostiene que no se habría demostrado la existencia de un derecho que justifique la medida cautelar solicitada por Gremco.

La institución también cuestiona otro de los requisitos considerados para este tipo de decisiones: el denominado peligro en la demora. Según la posición de Indecopi, tampoco se habría acreditado que esperar el desarrollo del proceso pudiera generar un perjuicio que justificara la intervención cautelar.

Comunicado de Indecopi.

Comunicado de Indecopi.

A estos cuestionamientos se suma la crítica sobre la proporcionalidad de la decisión. El organismo sostiene que la medida adoptada no tendría la razonabilidad ni la adecuación necesarias en relación con la pretensión formulada por Gremco.

Con estos argumentos, Indecopi busca que el Poder Judicial revise los fundamentos que llevaron a conceder la medida y determine si corresponde mantenerla o retirarla.

¿Qué documentos presentó Indecopi?

Para sustentar su posición, Indecopi incorporó al proceso documentación correspondiente al procedimiento administrativo relacionado con Universitario de Deportes.

Entre los elementos ofrecidos se encuentra una copia íntegra del Expediente Administrativo N.° 172-2011/CCO-INDECOPI, que fue remitido al juzgado para que pueda ser considerado durante la evaluación del caso.

El escrito de oposición fue presentado el 28 de agosto de 2026 y lleva la firma digital de Ernesto Salazar Campos, apoderado de Indecopi.

La entidad espera que estos antecedentes sean tomados en cuenta por el Poder Judicial al momento de resolver su pedido de nulidad y su cuestionamiento contra la medida cautelar.

¿Qué pasará con Universitario?

La decisión sobre el futuro de la medida cautelar todavía corresponde al Poder Judicial. Por ahora, la oposición presentada por Indecopi abre una nueva etapa en el enfrentamiento relacionado con el procedimiento concursal de Universitario.

Si el órgano jurisdiccional decide dejar sin efecto la resolución cuestionada, la medida concedida a Gremco dejaría de producir efectos. Esto tendría consecuencias sobre el proceso concursal que involucra al club y sobre los pasos que podrían adoptarse posteriormente.

En ese escenario, también quedaría sin avanzar la posibilidad de convocar a una junta de acreedores para definir al administrador de Universitario, mientras se resuelve la controversia judicial.

Por el momento, el club crema deberá esperar el próximo pronunciamiento del Poder Judicial para conocer qué camino seguirá su procedimiento concursal.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alianza Lima se impone en el Monumental: venció 3-2 a Universitario y sigue en lo más alto de la Liga Femenina

Alianza Lima se impone en el Monumental: venció 3-2 a Universitario y sigue en lo más alto de la Liga Femenina

LEER MÁS
¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario el decisivo clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1?

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario el decisivo clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1?

LEER MÁS
Universitario logra un triunfo de campeonato en Cajamarca: goleó 4-2 a UTC por el Torneo Clausura

Universitario logra un triunfo de campeonato en Cajamarca: goleó 4-2 a UTC por el Torneo Clausura

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO: minuto a minuto del partido por LaLiga de España vía ESPN

Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO: minuto a minuto del partido por LaLiga de España vía ESPN

LEER MÁS
Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina tras más de 20 años: "Fue una decisión que dolió y duele en el alma"

Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina tras más de 20 años: "Fue una decisión que dolió y duele en el alma"

LEER MÁS
Ignacio Buse y el impresionante monto que ganó tras consagrarse campeón del ATP 250 Winston-Salem

Ignacio Buse y el impresionante monto que ganó tras consagrarse campeón del ATP 250 Winston-Salem

LEER MÁS
Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha y horario confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha y horario confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: rivales, horarios y canal de TV para ver a la selección

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: rivales, horarios y canal de TV para ver a la selección

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025