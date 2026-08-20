Melgar - Alianza Lima: día, hora y canal del partido por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima es único equipo invicto del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Foto: Liga 1

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Alianza Lima y FBC Melgar cuentan los días para disputar una final en Arequipa. Los dirigidos por Pablo Guede visitan al equipo de Miguel Ángel Rondelli con la consigna de obtener una victoria que les permita seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Por su parte, los rojinegros saben que un triunfo en su cancha les será determinante para desplazar a los blanquiazules del primer lugar. Revisa todos los detalles sobre este decisivo cotejo.

¿Cuándo juega Melgar vs Alianza Lima por la Liga 1?

El partido entre Melgar vs Alianza Lima, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura, se jugará este domingo 23 de agosto en el Estadio Monumental de la UNSA.

¿A qué hora juega Melgar vs Alianza Lima por el Torneo Clausura?

En territorio peruano, el decisivo cotejo que reunirá a blanquiazules y rojinegros se podrá seguir a partir de las 3.30 p. m.

¿Dónde ver Melgar vs Alianza Lima?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Melgar vs Alianza Lima por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Alianza Lima - Melgar: últimos partidos

Así terminaron los cinco últimos cruces entre Alianza Lima y Melgar por el fútbol peruano. Los íntimos registran dos victorias frente a uno de los rivales que más los complica.

Alianza Lima 3-1 Melgar | 09.03.26

Alianza Lima 2-2 Melgar | 31.10.25

Melgar 0-1 Alianza Lima | 28.06.25

Alianza Lima 1-1 Melgar | 28.09.24

Melgar 1-0 Alianza Lima | 28.04.24

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones previo al inicio de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.