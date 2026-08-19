Sporting Cristal vs Alianza Atlético: fecha, hora y canal del partido por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Sporting Cristal se alista para afrontar una nueva jornada en el Torneo Clausura 2026. Los dirigidos por Roberto Mosquera visitarán a Alianza Atlético con el objetivo de llegar al primer lugar de la tabla. El conjunto celeste se encuentra en el segundo lugar, a solo un punto del líder Alianza Lima.

Por el lado del cuadro ‘churre’, está luchando por llegar a puestos de clasificación a torneo internacional. Hasta el momento, Alianza Atlético marcha en mitad de tabla del Clausura, pero en el Acumulado, cuenta con 28 unidades, a solo un punto de su próximo rival, Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

Ambos equipos se enfrentan este viernes 21 de agosto en el estadio Campeones del 36, ubicado en Sullana. Este escenario tiene capacidad para albergar a 12.000 espectadores.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

El encuentro arrancará desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Alianza Atlético por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Pronósticos para el Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Las principales casas de apuestas no tienen a un claro favorito para el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético.