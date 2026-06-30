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Ignacio Buse vs Jenson Brooksby: fecha, hora y canal para ver el partido por la segunda ronda de Wimbledon 2026

Luego de ganar en su partido debut en Wimbledon 2026, 'Nacho' Buse buscará un nuevo triunfo cuando se enfrente ante el estadounidense Jenson Brooksby.

Ignacio Buse se enfrenta ante Jenson Brooksby por la segunda ronda de Wimbledon. Foto: ATP/composición LR
Ignacio Buse se enfrenta ante Jenson Brooksby por la segunda ronda de Wimbledon. Foto: ATP/composición LR
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Resumen
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La segunda ronda de Wimbledon 2026 continúa con el encuentro entre Ignacio Buse vs Jenson Brooksby. ‘Nacho’ afrontará este nuevo duelo tras ganar en su debut en el torneo. El enfrentamiento se llevará a cabo el miércoles 1 de julio en el All England Club de Londres y arrancará desde las 5.00 a. m. (hora peruana).

El joven tenista peruano quiere seguir por la senda del triunfo. En la primera ronda, Buse superó por 3-1 al estadounidense Emilio Nava en un enfrentamiento que duró casi 3 horas. Ahora, buscará su pase a la siguiente fase ante un rival que también tuvo un gran desempeño en el partido anterior.

PUEDES VER: Gustavo Alfaro responde a las críticas de Chilavert y defiende a Paraguay antes del duelo contra Alemania en el Mundial 2026

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¿Cuándo juega Ignacio Buse vs Jenson Brooksby?

Ignacio Buse se verá las caras con el estadounidense Jenson Brooksby este miércoles 1 de julio por la segunda ronda de Wimbledon 2026.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Jenson Brooksby por la segunda ronda de Wimbledon?

El partido del tenista peruano contra el estadounidense está programado para iniciar a las 5.00 a. m. (hora peruana).

PUEDES VER: Marcelo Bielsa perdió los papeles y empezó a gritar en plena entrevista tras eliminación de Uruguay del Mundial 2026: "¡Dale de una vez!"

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¿En qué canal ver el partido de Ignacio Buse en Wimbledon 2026?

Los partidos del torneo de Wimbledon 2026 son transmitidos en vivo a través del plan premium de la plataforma Disney Plus para toda Latinoamérica.

Pronósticos para Ignacio Buse vs Jenson Brooksby

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo al estadounidense Jenson Brooksby sobre Ignacio Buse.

  • Betsson: gana Ignacio Buse (2,12), gana Jenson Brooksby (1,69)
  • Betano: gana Ignacio Buse (2,12), gana Jenson Brooksby (1,72)
  • Bet365: gana Ignacio Buse (2,10), gana Jenson Brooksby (1,73)
  • 1XBet: gana Ignacio Buse (2,29), gana Jenson Brooksby (1,72)
  • Caliente: gana Ignacio Buse (2,10), gana Jenson Brooksby (1,70)
  • Doradobet: gana Ignacio Buse (2,10), gana Jenson Brooksby (1,71).
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