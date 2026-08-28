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Karla Ortiz puso punto final a su etapa con la Selección Peruana de Vóley. La experimentada atacante de 34 años anunció su retiro del combinado nacional luego de conocer que no sería incluida en la lista que disputará el Campeonato Sudamericano en Río de Janeiro. La jugadora de Universitario comunicó su decisión a través de su cuenta oficial, donde recordó los más de 20 años que dedicó a defender la camiseta peruana.

En sus redes sociales, Ortiz señaló que llegó el momento de cerrar una etapa importante de su carrera para afrontar nuevos proyectos y lamentó que haya llegado el momento de dejar su selección. “Jamás imaginé que llegaría el día de despedirme de esta hermosa camiseta. Defender estos colores me trajo inmensas alegrías y también grandes aprendizajes en las tristezas”, mencionó la voleibolista.

Karla Ortiz anunció su retiro en sus redes sociales. Foto: Karla Ortiz/Instagram

Karla Ortiz anuncia su retiro de la Selección Peruana de Vóley tras más de 20 años

En su mensaje, la actual voleibolista de la ‘U’ dejó en claro que siempre mantuvo su compromiso al momento de vestir la camiseta de la selección peruana, teniendo en cuenta que en la actualidad, muchas jugadoras suelen rechazar los llamados del entrenador. “Jamás duden de mi amor por el Perú y por este deporte que me dio todo”, expresó la atacante en su mensaje de despedida.

Durante su trayectoria con la selección, Karla Ortiz consiguió cinco medallas de bronce en los Sudamericanos de 2009, 2011, 2013, 2017 y 2019, además de una presea de plata en 2015. De igual forma, conquistó el oro en los Juegos Bolivarianos de Trujillo 2013 y en los Juegos Odesur. Tengamos en cuenta que su despedida marca el final de una generación, pues fue la última jugadora en actividad de aquel plantel peruano que participó en el Mundial de Japón 2010.

¿Cuándo inicia el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 iniciará a partir del 8 de septiembre y finalizará el 13 del mismo mes. El torneo se llevará a cabo en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), y contará con un formato de todos contra todos. Recordemos que esta competición otorgará plazas para el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.