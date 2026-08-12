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DSPORTS renovó su alianza con LALIGA para transmitir en Sudamérica los partidos del futbol español

La señal deportiva de Waiken ILW amplió el acuerdo de adquisición de derechos audiovisuales para transmitir en vivo los partidos que reúnen a varios de los mejores exponentes del fútbol mundial.

LALIGA y DSPORTS extienden su alianza en Sudamérica
LALIGA y DSPORTS extienden su alianza en Sudamérica | FOTO: DSports
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DSPORTS, la señal del holding Waiken ILW, prorrogó su alianza estratégica de largo plazo con LALIGA y seguirá llevando en vivo los partidos más destacados del fútbol español, reforzando así su oferta de contenidos para millones de aficionados en Sudamérica.

El contrato de derechos audiovisuales fue extendido por seis temporadas, desde la 2026/27 hasta la 2031/32, para que DSPORTS continúe difundiendo lo mejor de LALIGA EA SPORTS en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

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Desde el 15 de agosto, a través del ecosistema de señales DSPORTS, disponibles en el servicio de televisión satelital de DIRECTV y en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO, los seguidores del fútbol podrán vivir toda la intensidad del campeonato español y acompañar a grandes clubes como Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Sevilla FC, Valencia CF, entre otros.

La nueva campaña volverá a incluir citas clave como ELCLÁSICO, el derbi de Madrid y EL GRAN DERBI de Sevilla, además de la pelea por el campeonato, la clasificación a competiciones europeas, el descenso y todas las historias que se irán desplegando a lo largo de las 38 jornadas.

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"La continuidad de estas alianzas estratégicas da cuenta del liderazgo de DSPORTS en Sudamérica. Fuimos la única señal que transmitió los 104 partidos de la Copa Mundial FIFA en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Ecuador, y seguimos ofreciendo las mejores coberturas y emisiones en vivo de los eventos deportivos más convocantes", destacó Hernán Bidegain, director regional de Contenidos Originales y Programación de DSPORTS.

La impronta sudamericana que potencia el fútbol en España

Semana a semana, los aficionados de Sudamérica pueden ver a futbolistas de sus propios países competir en algunos de los clubes más relevantes de España. Esa presencia fortalece un vínculo que trasciende la simple transmisión de los partidos y convierte a LALIGA en una competición especialmente cercana para el público latinoamericano.

En la actualidad, Argentina es el país latinoamericano con mayor representación en LALIGA, con 20 futbolistas, mientras que Uruguay aporta 12 jugadores. Además, siete integrantes de la selección argentina que disputó el Mundial de 2026 juegan en LALIGA, más que en cualquier otra liga del mundo. Nombres como Julián Álvarez, Fede Valverde, Ronald Araújo, Giuliano Simeone, Cucho Hernández o Jon Aramburu siguen fortaleciendo jornada tras jornada la conexión entre la competición y millones de seguidores en Sudamérica.

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