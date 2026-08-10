Partidos de hoy, lunes 10 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en las distintas ligas del continente sudamericano.
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Los partidos de este lunes 10 de agosto reúnen encuentros de la Liga Femenina en Perú, competiciones en el continente sudamericano y la continuación de algunas ligas europeas. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
El fútbol en la Liga Femenina continúa HOY. Este lunes cierra la cuarta jornada del Torneo Clausura con el duelo Melgar vs Defensores. En Europa, las competencias iniciaron el fin de semana, pero esta tarde Santa Clara y Nacional se ven las caras en el último duelo de la primera fecha en la Liga de Portugal.
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Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY
- Melgar vs Defensores
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Banfield vs Belgrano
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TyC Sports
- Unión Santa Fe vs Central Córdoba
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga de Chile HOY
- Audax vs Ñublense
- Hora: 7.00 a. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Águilas Doradas vs Llaneros
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol
- Independiente Medellín vs Millonarios
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol
- Junior vs Pereira
- Hora: 8.05 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- Técnico Universitario vs Mushuc Runa
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
- Libertad vs Universidad Católica
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Zapping TV
- Deportivo Cuenca vs Manta
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY
- Libertad vs Sportivo Trinidense
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Liga de Portugal HOY
- Santa Clara vs Nacional
- Hora: 2.15 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY
- Maldonado vs Racing Montevideo
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: VTV
Partidos del Torneo Clausura de Venezuela HOY
- Rayo Zuliano vs Estudiantes de Mérida
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Liga FUTVE
- Caracas vs La Guaira
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Liga FUTVE