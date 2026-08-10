Partidos de hoy, lunes 10 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

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Los partidos de este lunes 10 de agosto reúnen encuentros de la Liga Femenina en Perú, competiciones en el continente sudamericano y la continuación de algunas ligas europeas. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

El fútbol en la Liga Femenina continúa HOY. Este lunes cierra la cuarta jornada del Torneo Clausura con el duelo Melgar vs Defensores. En Europa, las competencias iniciaron el fin de semana, pero esta tarde Santa Clara y Nacional se ven las caras en el último duelo de la primera fecha en la Liga de Portugal.

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

Melgar vs Defensores

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Bicolor+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

Banfield vs Belgrano

Hora: 5.00 p. m.

Canal: TyC Sports

Unión Santa Fe vs Central Córdoba

Hora: 7.15 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Chile HOY

Audax vs Ñublense

Hora: 7.00 a. m.

Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

Águilas Doradas vs Llaneros

Hora: 4.00 p. m.

Canal: Win+ Fútbol

Independiente Medellín vs Millonarios

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Win+ Fútbol

Junior vs Pereira

Hora: 8.05 p. m.

Canal: Win+ Fútbol

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

Técnico Universitario vs Mushuc Runa

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Zapping TV

Libertad vs Universidad Católica

Hora: 4.30 p. m.

Canal: Zapping TV

Deportivo Cuenca vs Manta

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Zapping TV

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

Libertad vs Sportivo Trinidense

Hora: 4.30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga de Portugal HOY

Santa Clara vs Nacional

Hora: 2.15 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY

Maldonado vs Racing Montevideo

Hora: 5.00 p. m.

Canal: VTV

Partidos del Torneo Clausura de Venezuela HOY