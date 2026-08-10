HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Partidos de hoy, lunes 10 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en las distintas ligas del continente sudamericano.

Millonarios, Unión de Santa Fe y Racing Montevideo juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Liga Dimayor/AFA/AUF/composición LR
Millonarios, Unión de Santa Fe y Racing Montevideo juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Liga Dimayor/AFA/AUF/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Los partidos de este lunes 10 de agosto reúnen encuentros de la Liga Femenina en Perú, competiciones en el continente sudamericano y la continuación de algunas ligas europeas. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

El fútbol en la Liga Femenina continúa HOY. Este lunes cierra la cuarta jornada del Torneo Clausura con el duelo Melgar vs Defensores. En Europa, las competencias iniciaron el fin de semana, pero esta tarde Santa Clara y Nacional se ven las caras en el último duelo de la primera fecha en la Liga de Portugal.

PUEDES VER: Jefferson Farfán llenó de elogios a jugador de Sport Boys tras empate ante Alianza Lima: "Ojalá puedas volver pronto a tu casa"

lr.pe

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

  • Melgar vs Defensores
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Banfield vs Belgrano
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • Unión Santa Fe vs Central Córdoba
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • Audax vs Ñublense
  • Hora: 7.00 a. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Águilas Doradas vs Llaneros
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol
  • Independiente Medellín vs Millonarios
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol
  • Junior vs Pereira
  • Hora: 8.05 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Técnico Universitario vs Mushuc Runa
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • Libertad vs Universidad Católica
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • Deportivo Cuenca vs Manta
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

  • Libertad vs Sportivo Trinidense
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga de Portugal HOY

  • Santa Clara vs Nacional
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY

  • Maldonado vs Racing Montevideo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: VTV

Partidos del Torneo Clausura de Venezuela HOY

  • Rayo Zuliano vs Estudiantes de Mérida
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: Liga FUTVE
  • Caracas vs La Guaira
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Liga FUTVE
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Partidos de hoy, domingo 9 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Partidos de hoy, sábado 8 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, sábado 8 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Partidos de hoy, jueves 6 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, jueves 6 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán llenó de elogios a jugador de Sport Boys tras empate ante Alianza Lima: "Ojalá puedas volver pronto a tu casa"

Jefferson Farfán llenó de elogios a jugador de Sport Boys tras empate ante Alianza Lima: "Ojalá puedas volver pronto a tu casa"

LEER MÁS
Tabla de posiciones Mundial de Vóley Sub 17 2026: resultados y partidos de Perú en fase de grupos

Tabla de posiciones Mundial de Vóley Sub 17 2026: resultados y partidos de Perú en fase de grupos

LEER MÁS
Jorge Messi, el hombre que llevó a Lionel Messi a la elite mundial: los momentos clave en la carrera de su hijo

Jorge Messi, el hombre que llevó a Lionel Messi a la elite mundial: los momentos clave en la carrera de su hijo

LEER MÁS
PSG - Aston Villa: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la Supercopa de Europa

PSG - Aston Villa: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la Supercopa de Europa

LEER MÁS
Perú vs Filipinas: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 4 del Mundial sub 17 de Vóley 2026

Perú vs Filipinas: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 4 del Mundial sub 17 de Vóley 2026

LEER MÁS
Murió Jorge Messi, papá de Lionel Messi, a los 68 años por una complicada enfermedad

Murió Jorge Messi, papá de Lionel Messi, a los 68 años por una complicada enfermedad

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025