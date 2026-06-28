¡Olímpicos que inspiran: Comité Olímpico Peruano reunió a grandes referentes del deporte peruano!

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En el marco de las celebraciones por el Día Olímpico, el Comité Olímpico Peruano realizó con gran éxito el conversatorio "Historias que Inspiran", un espacio que reunió a deportistas de diversas Federaciones Deportivas Nacionales, como tenis de mesa, levantamiento de pesas, skateboarding, judo, entre otras, quienes participaron activamente de esta enriquecedora jornada.

El encuentro fue moderado por el presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Renzo Manyari, quien compartió una conversación cercana con los panelistas, abordando las experiencias, desafíos, aprendizajes y el lado más humano detrás del alto rendimiento deportivo.

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La mesa de panelistas estuvo integrada por destacadas figuras del deporte nacional: Carlos Zegarra, presidente de la Confederación Panamericana de Judo, medallista Panamericano y deportista olímpico; Angelo Caro, diploma olímpico en los Juegos Olímpicos Tokio 2020; Inés Castillo, bádmintonista en los JJ. OO París 2024; Hernán Viera, multimedallista y deportista olímpico de Levantamiento de Pesas; y Jorge Arcela, paradeportista de tiro deportivo y medallista en Juegos Parapanamericanos.

Asimismo, participaron los representantes de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Peruano: Silvana Segura (atletismo), Hugo del Castillo (taekwondo), Jhon Trebejo (karate) e Inés Castillo (bádminton), quienes acompañaron esta importante iniciativa y reafirmaron su compromiso con el desarrollo y la representación de los atletas peruanos.

Durante la inauguración, el Dr. Renzo Manyari brindó un mensaje de motivación a los atletas, resaltando la importancia de compartir experiencias que fortalezcan el crecimiento del deporte peruano y los valores del olimpismo.

El conversatorio contó con la participación de más de 100 deportistas, dirigentes y presidentes de federaciones deportivas, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar de primera mano las vivencias, sueños y enseñanzas de los panelistas, en una jornada que reafirmó el compromiso del Comité Olímpico Peruano con el desarrollo integral de sus atletas.

Es más importante destacar la presencia de la secretaria general del COP, María Martínez; los dirigentes Martin Panizo, Félix Isisola y Vanessa Endo.