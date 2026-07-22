Es falso que Marc Cucurella haya llevado el trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA en una bolsa de plástico: en realidad, se trataba de una versión LEGO

LO FALSO:

Marc Cucurella se llevó el trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA en una bolsa de plástico.

LO VERDADERO:

La parte superior del objeto que el jugador porta en la bolsa no tiene el acabado liso y redondeado característico del trofeo oficial.

En realidad, corresponde a la versión LEGO que fue lanzada en el contexto del Mundial 2026.

Tras la victoria de España frente a Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA, se viralizó en redes sociales un video —y capturas de pantalla de este— en el que se observa a Marc Cucurella, lateral izquierdo de la selección del país, caminando con una bolsa de plástico transparente. En su interior se observa un objeto dorado con una forma similar a la del trofeo del evento, por lo que muchos usuarios asumieron que se trataba del original.

Algunas descripciones asociadas al video. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook y ha superado las 243.000 visualizaciones, 1.600 reacciones, 703 comentarios y 292 compartidos.

Uno de los posts con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Al revisar los fotogramas del video con más detalle, se observa que la parte superior del objeto no tiene el acabado liso y redondeado característico del trofeo oficial. En su lugar, se distinguen pequeñas piezas, una junto a otra.

La parte superior del objeto que lleva Cucurella no es lisa. Foto: Facebook

Comparación de la parte superior. Foto: Facebook / FIFA | Composición: LR

Este detalle coincide con la réplica del trofeo que LEGO lanzó durante el Mundial. A diferencia del original, esta versión está hecha con bloques, por lo que desde ciertos ángulos es posible distinguir las piezas que la componen.

Trofeo edición LEGO. Foto: LEGO | Composición: LR

Comparación de la parte superior. Foto: Facebook / LEGO | Composición: LR

La evidencia visual indica que aunque ambos tienen una apariencia similar, Cucurella no llevaba el trofeo oficial de la FIFA, sino una réplica de LEGO.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió que Marc Cucurella llevaba el trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA dentro de una bolsa de plástico tras la victoria de España ante Argentina. Sin embargo, esto es falso. El objeto que transportaba era una réplica de LEGO, tal como lo indican los detalles de su diseño, en el que se distinguen las piezas características de los bloques de construcción.