Partidos de hoy, lunes 13 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 13 de julio del 2026 hay jornada deportiva con las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver dichas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El día de hoy no habrá partidos en la Copa del Mundo 2026, pero continúan los campeonatos en Sudamérica. En Brasil, finaliza la jornada 17 en el Brasileirao B con encuentros como América-MG vs Londrina y Ceará vs Athletic Club. Por su parte, la Liga de Uruguay, se cierra la quinta fecha con el partido Cerro Largo vs Defensor Sporting por el Grupo A. Los locales quieren llegar al liderato y para ello, deberán ganar este crucial duelo. Por último, en Canadá se vienen disputando los cuartos de final de la Championship. Los equipos de Vancouver Whitecaps y Calvary definen al conjunto que clasificará a las semifinales del torneo.

Partidos del Brasileirao B HOY

América-MG vs Londrina

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Fanatiz

Ceará vs Athletic Club

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Fanatiz

Partidos de la Championship de Canadá HOY

Cavalry vs Vancouver Whitecaps

Hora: 8.30 p. m.

Canal: FOX One

Partidos de la Liga de Uruguay HOY

Cerro Largo vs Defensor Sporting

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DirecTV

Partidos de la Segunda División de Uruguay HOY