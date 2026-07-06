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Liga 1 aplicará las nuevas reglas del Mundial 2026: conoce todos los cambios para el Torneo Clausura

Además, las nuevas disposiciones abarcan cambios en los saques de banda y sustituciones más rápidas, así como un uso más efectivo del VAR y sanciones más severas por protestas.

La Liga 1 implementará desde el Torneo Clausura 2026 las nuevas reglas del fútbol adoptadas durante el Mundial 2026.
La Liga 1 implementará desde el Torneo Clausura 2026 las nuevas reglas del fútbol adoptadas durante el Mundial 2026. | Foto: Composición LR | Liga 1 | FIFA
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La Liga 1 implementará desde el Torneo Clausura 2026 las nuevas reglas del fútbol que fueron estrenadas durante el Mundial 2026. Las modificaciones, aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), buscan reducir las pérdidas de tiempo, agilizar el desarrollo de los partidos y mejorar el trabajo arbitral en todas las competiciones del fútbol peruano.

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) confirmó que las nuevas disposiciones comenzarán a regir desde la primera jornada del Torneo Clausura. Posteriormente, también serán aplicadas en los campeonatos organizados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), como la Liga 2, Liga 3, Liga Femenina, Copa Perú y torneos juveniles.

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¿Cuáles son las nuevas reglas que tendrá la Liga 1?

Estas son las principales modificaciones que entrarán en vigencia desde la primera fecha del Torneo Clausura 2026:

  • Arqueros con límite de 8 segundos: Los porteros solo podrán retener el balón con las manos durante un máximo de ocho segundos para reanudar el juego. Además, los saques de arco deberán ejecutarse en un plazo de cinco segundos. Si incumplen el tiempo establecido, el árbitro sancionará con un tiro de esquina a favor del equipo rival.
  • Cambios en los saques de banda: Cuando el árbitro detecte una demora deliberada para realizar un saque lateral, iniciará una cuenta regresiva de cinco segundos. Si el jugador no ejecuta el saque dentro de ese tiempo, perderá la posesión y el balón será para el rival.
  • Sustituciones más rápidas: Los futbolistas reemplazados tendrán únicamente 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si exceden ese tiempo sin una causa justificada, el jugador que ingresará deberá esperar un minuto antes de poder entrar al campo.
  • Nuevas reglas para la atención médica: Los jugadores que reciban asistencia médica dentro del campo deberán salir del terreno de juego y esperar un minuto después de la reanudación del partido antes de volver a ingresar.
  • Mayor intervención del VAR: El sistema de videoarbitraje podrá revisar situaciones relacionadas con una segunda tarjeta amarilla mostrada por error o cuando el árbitro haya amonestado al futbolista equivocado.
  • Sanciones más severas por protestar: Se castigarán con tarjeta roja conductas como abandonar el campo en señal de protesta, incitar a los compañeros a retirarse del partido o cubrirse la boca mientras se discute con árbitros, rivales u oficiales.
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