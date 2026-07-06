Liga 1 aplicará las nuevas reglas del Mundial 2026: conoce todos los cambios para el Torneo Clausura

La Liga 1 implementará desde el Torneo Clausura 2026 las nuevas reglas del fútbol adoptadas durante el Mundial 2026. | Foto: Composición LR | Liga 1 | FIFA

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La Liga 1 implementará desde el Torneo Clausura 2026 las nuevas reglas del fútbol que fueron estrenadas durante el Mundial 2026. Las modificaciones, aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), buscan reducir las pérdidas de tiempo, agilizar el desarrollo de los partidos y mejorar el trabajo arbitral en todas las competiciones del fútbol peruano.

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) confirmó que las nuevas disposiciones comenzarán a regir desde la primera jornada del Torneo Clausura. Posteriormente, también serán aplicadas en los campeonatos organizados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), como la Liga 2, Liga 3, Liga Femenina, Copa Perú y torneos juveniles.

¿Cuáles son las nuevas reglas que tendrá la Liga 1?

Estas son las principales modificaciones que entrarán en vigencia desde la primera fecha del Torneo Clausura 2026: