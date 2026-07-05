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Arquero de Paraguay le contesta a Kylian Mbappé tras desplante en el Mundial 2026: "Se agrandó y no me dio bola"

Orlando Gill, portero de la selección paraguaya, protagonizó un tenso momento con Kylian Mbappé en pleno campo de juego apenas terminó el partido de octavos de final del Mundial 2026.

El arquero Orlando Gill fue elegido el mejor jugador del Francia vs Paraguay. Foto: AFP
El arquero Orlando Gill fue elegido el mejor jugador del Francia vs Paraguay. Foto: AFP
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Las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé sobre Paraguay no pasaron desapercibidas. Luego de obtener la clasificación a cuartos de final del Mundial 2026, la estrella del Real Madrid acusó al equipo sudamericano de "jugar sucio".

El portero Orlando Gill, que tuvo un cruce con el goleador francés apenas terminó el partido, defendió el estilo del entrenador Gustavo Alfaro.

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Orlando Gill le responde a Kylian Mbappé tras desplante

Un episodio muy comentado fue el cruce entre Kylian Mbappé y Orlando Gill. Al escuchar el pitazo final, el arquero fue a saludar a 'Kyky'; sin embargo, al ser ignorado, terminó lanzándole el balón.

“Lo quería felicitar y saludarlo, pero creo que se agrandó y no me dio bola. En un momento de calentura cualquier cosa puede pasar, y sin pensarlo le tiré la pelota… Solo quería felicitarlo”, manifestó en zona mixta.

Por otra parte, el arquero de 26 años le restó importancia a las declaraciones del atacante sobre el estilo de Paraguay.

“Esto es fútbol. Si no están acostumbrados a esto, qué le vamos a hacer. En Sudamérica es así, cosa que no van a entender ellos (…)”, sostuvo.

“Paraguay es así, una selección ruda que está muy aguerrida a lo físico. Desde el primer momento nos propusimos hacernos sentir en el campo. Que, si pasa el balón, no pasa el hombre. El equipo se portó bien”, concluyó.

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La polémica crítica de Kylian Mbappé a Paraguay en el Mundial 2026

Kylian Mbappé se mostró muy incómodo y criticó a los futbolistas paraguayos por su accionar en el partido.

“Ya sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener, pero creo que hoy hicimos un muy buen partido, por cómo lo jugamos. Demostramos que no somos solo un equipo que juega lindo al fútbol. Si hay que meter las manos en la mie***, las vamos a meter. Perdón por la expresión”, indicó en diálogo con FIFA.

"Pensaron que íbamos a presentarnos en esmoquin para jugar, pero también sabemos jugar al fútbol sucio. Hemos demostrado que no somos solo un equipo que sabe jugar al fútbol de ataque", apuntó.

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