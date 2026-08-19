Espanyol - Real Madrid: día, hora y canal del partido por la fecha 1 de LaLiga de España

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Real Madrid se alista para su debut en LaLiga de España. El conjunto merengue, que afronta un nuevo ciclo al mando de José Mourinho, tendrá que visitar a Espanyol de Barcelona. Existe mucha expectativa entre sus aficionados por empezar la temporada con una victoria.

Más allá de contar con la presencia de sus estrellas Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, se espera que el conjunto blanco le brinde minutos a algunos de sus fichajes (Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Yan Diomandé).

¿Cuándo juegan Espanyol vs Real Madrid?

El partido entre Espanyol y Real Madrid se jugará el sábado 22 de agosto en el RCDE Stadium de Cataluña.

¿A qué hora juega Espanyol vs Real Madrid?

En territorio peruano, el compromiso entre merengues y periquitos por la segunda jornada de LaLiga 2026-2027 empezará a las 2.30 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

México: 1.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2.30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver el partido del Espanyol - Real Madrid?

Para seguir este duelo, podrás hacerlo por la señal de DSports, canal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. Además, La República Deportes te llevará la cobertura online de manera gratuita para que sigas el minuto a minuto del partido.

Historial Espanyol - Real Madrid: últimos partidos

Así quedaron los cinco partidos más recientes entre ambas escuadras por LaLiga de España.