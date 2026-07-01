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Judo peruano brilla en el continente rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

La delegación peruana obtuvo 10 medallas en el Tour Sudamericano Santiago 2026. Por otra parte, en el Open Panamericano se consiguieron 8 preseas.

La selección peruana de judo participo en 2 competiciones internacionales en Santiago. Foto: cortesía
La selección peruana de judo participo en 2 competiciones internacionales en Santiago. Foto: cortesía
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La Federación Deportiva Peruana de Judo tuvo un gran cierre en el Tour Sudamericano Santiago 2026 que se realizó el fin de semana en Chile. Nuestro seleccionado nacional culminó su participación en el Campeonato Sudamericano Senior Santiago 2026 con una destacada cosecha de 10 medallas: 3 de oro, 4 de plata y 3 de bronce.

“Esta es una clara confirmación, del gran trabajo que realiza la federación, con el equipo técnico y sobre todo con el talento y esfuerzo de nuestros atletas quienes están consolidando su preparación en el camino a los Juegos Panamericanos 2027 donde esperamos grandes resultados de ellos y para la clasificación a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 porque estas pruebas son puntuables”, dijo la sensei María Martínez, presidenta de la FDPJ.

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Judo peruano brilla en Santiago rumbo a los JJ. OO. Los Ángeles

Las medallas de oro para Perú fueron para Driulys Rivas (-52 kg), Camila Figueroa (-78 kg) y Yuta Galarreta (-90 kg). Las medallas de plata fueron para Brillith Gamarra (-52 kg), Marian Flores (-57 kg), Xsara Morales (-70 kg) y Javier Saavedra (-81 kg). Las de bronce las ganaron Carla León (-48 kg), Franco Baltazar (-66 kg) y Daryl Yamamoto (-100 kg). Valentino Flores, en la categoría -81 kg, se ubicó en el séptimo lugar. El seleccionado nacional estuvo dirigido por el entrenador Jesús Gavidia, quien acompañó a nuestros judokas durante esta destacada participación.

Asimismo, en el Open Panamericano Santiago 2026, evento que sumó puntos a nuestros judokas para los JJ. OO. Los Angeles 2028, nuestro equipo ganó una medalla de oro, dos preseas de plata y cinco medallas de bronce (ocho preseas). La presea de oro fue para Driulys Rivas (-52 kg). Las medallas de plata las ganaron Franco Baltazar (-66 kg) y Camila Figueroa (-78 kg).

Las medallas de bronce fueron para Carla León (-48 kg), Brillith Gamarra (-52 kg), Marian Flores (-57 kg), Yuta Galarreta (-90 kg) y Daryl Yamamoto (-100 kg). Además, se destacan las valiosas actuaciones de Xsara Morales, quinto lugar en -70 kg; Mateo Cóndor, séptimo lugar en -66 kg; y Javier Saavedra, también séptimo en la categoría -81 kg.

“Cada combate representa un paso más en el camino internacional y una oportunidad para seguir sumando experiencia y puntos importantes en el circuito panamericano con miras a Lima 2027, y puntos de clasificación a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028”, indicó María Martínez Murciego, titular del judo peruano.

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