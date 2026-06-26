Universitario vs Atlético Grau EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 de la Copa Caliente de la Liga 2026

Universitario y Atlético Grau se enfrentan por el Grupo D de la Copa de la Liga 2026. Foto: Copa Caliente de la Liga/Liga 1/composición LR

Universitario y Atlético Grau se enfrentan por el Grupo D de la Copa de la Liga 2026. Foto: Copa Caliente de la Liga/Liga 1/composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO juegan HOY viernes 26 de junio, desde las 6.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Caliente de la Liga 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Monumental, con transmisión por TV a cargo del canal Bicolor+. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El conjunto crema descansó en la jornada pasada, pero en su primer partido del torneo, cayó 2-0 ante Pirata en Trujillo. Por el lado de Atlético Grau, ganó su último duelo ante el mismo rival por 3-2. En esta ocasión, Universitario va por su primer triunfo en la Copa de la Liga jugando en su estadio.

¿A qué hora juegan Universitario vs Atlético Grau?

Universitario y Atlético Grau jugarán desde las 6.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera de Perú, consulta la siguiente lista de horarios.

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (sábado 27)

¿Dónde ver Universitario vs Atlético Grau?

La transmisión del partido entre Universitario y Atlético Grau se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube Bicolor+, que cuenta con todos los derechos de transmisión del torneo. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, con todos los goles e incidencias, gracias a la cobertura online gratuita de La República Deportes.

Universitario vs Atlético Grau: estadio

Este partido de Universitario por la Copa de la Liga se jugará en el Estadio Monumental U Marathon, ubicado en Ate.

Universitario vs Atlético Grau: pronóstico y apuestas

Las principales casas de apuestas no tienen a un claro favorito para el partido entre Universitario y Atlético Grau.