¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan HOY? Revisa horarios y canales de TV
Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver todos los partidos de la fase de grupos.
¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY martes 23 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La segunda fecha en el certamen mundialista finaliza hoy. Portugal y Uzbekistán abrirán la jornada en el NRG Stadium. Inglaterra quiere asegurar su clasificación ante Ghana, en uno de los partidos más atractivos del día. Panamá vs Croacia y Colombia y RD Congo completarán la programación de este martes en el torneo más importante a nivel de selecciones.
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Partidos del Mundial 2026 HOY
- Portugal vs Uzbekistán
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: NRG Stadium (Houston, Estados Unidos)
- Inglaterra vs Ghana
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: América tvGO / Disney+ / DSports / Paramount+
- Estadio: Gillette Stadium (Foxborough, Estados Unidos)
- Panamá vs Croacia
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: BMO Field (Toronto, Canadá)
- Colombia vs RD Congo
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: América TV / Disney+ / DSports / Paramount+
- Estadio: Akron (Zapopan, México)