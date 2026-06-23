Partido Colombia vs RD Congo EN VIVO HOY por el Mundial 2026 vía América TV
Transmisión del partido Colombia vs Congo por las clasificación de 16avos de final del Mundial 2026. Revisa los pronósticos, alineaciones y dónde ver el partido de HOY.
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MOMENTOS DESTACADOS
¡Alineación confirmada de Congo!
Mpasi-Nzau, Masuaku, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka, Kayembe, Moutoussamy, Mukau, Wissa, Bakambu
¡Alineación oficial de la Selección Colombia!
Vargas, Muñóz, Sánchez, Lucumí, Mojica, Lerma, Puerta, Arias, James, Luis Díaz y Suárez
¿A qué hora juega Colombia vs Congo HOY EN VIVO? | El partido del Mundial 2026 tendrá lugar en el Estadio Guadalajara (México), desde las 9.00 p. m. (hora peruana y colombiana), y la transmisión estará a cargo de la señal de América TV y DSports. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.
Colombia vs RD Congo EN VIVO HOY por el Mundial 2026
¡Alineación confirmada de Congo!
Mpasi-Nzau, Masuaku, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka, Kayembe, Moutoussamy, Mukau, Wissa, Bakambu
¡Alineación oficial de la Selección Colombia!
Vargas, Muñóz, Sánchez, Lucumí, Mojica, Lerma, Puerta, Arias, James, Luis Díaz y Suárez
Llegó la selección colombiana
Al ritmo de Yerry Mina, el conjunto cafetero llegó al estadio para prepararse con miras al partido. Video: DSports.
¡ACÁ ESTÁ COLOMBIA! 🇨🇴🎵— DSPORTS (@DSports) June 24, 2026
Con buena onda y mucha música, la Tri ya está en el Estadio de Guadalaja para enfrentar a RD Congo.
🎙️ @carlosevillamil #SeHablaAsiDSPORTS #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Jdr6UY4KSN
'Lumumba' llegó al estadio de Guadalajara
El hincha más famoso de Congo arribó al estadio para apoyar a su selección en el partido contra Colombia. Video: Twitter/Sports and Predict
Tabla de posiciones del grupo K
Colombia necesita ganar para ser el único líder del grupo K del Mundial 2026. Foto: Google
¿Dónde juegan Colombia y Congo?
El partido entre colombianos y congoleños tendrá lugar en el Estadio Guadalajara, recinto con capacidad para cerca de 50 000 espectadores.
DT de Congo advierta a Colombia que asumirá "riesgos"
Luego de empatar con Portugal, el entrenador Sébastien Desabre aseguró que Colombia es una de las favoritas; sin embargo, indicó que su objetivo es avanzar en el Mundial.
"Tenemos que meter goles y sacar puntos. Mañana va a ser una victoria o un empate. Queremos clasificarnos para los dieciseisavos (...) Tenemos la meta de superar el grupo. Vamos a correr riesgos. Tenemos futbolistas increíbles que están en clubes maravillosos y están acostumbrados a ser campeones", manifestó en conferencia de prensa.
Néstor Lorenzo habló previo al partido ante Congo
El entrenador de la selección colombiana aseguró que afrontarán el partido ante Congo con una final. Video: DSports.
"VAMOS A JUGAR CADA PARTIDO COMO SI FUERA UNA FINAL"— DSPORTSCo (@DSportsCO) June 23, 2026
Néstor Lorenzo opinó sobre la competitividad del #MundialEnDSPORTS y cómo afronta esto la Selección Colombia.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mHx0ZwF1gI
Emotiva publicación de Colombia
A través de sus redes sociales, la selección colombiana publicó un emotivo video sobre el apoyo de sus hinchas.
Portugal le mete presión a Colombia
La selección de Portugal se impuso 5-0 ante Uzbekistán y, de esta manera, superó a Colombia en la tabla de posiciones con 4 unidades. Foto: AFP
'Lumumba' estará en el Colombia vs Congo
El imitador del héroe independentista africano arribó a territorio mexicano para alentar a la selección de Congo en el Mundial 2026. Video: Twitter/Lumumba Vea
¿Cómo llega Congo?
El equipo africano fue una de las sorpresar en el inicio del Mundial 2026: empataron 1-1 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.
¿Cómo llega Colombia?
La selección colombia se estrenó en el Mundial 2026 con un triunfo 3-1 sobre Uzbekistán.
Pronóstico Colombia vs RD Congo
- Betsson: gana Colombia (1,58), empate (3,90), gana RD Congo (6,90)
- Betano: gana Colombia (1,62), empate (4,00), gana RD Congo (6,30)
- Bet365: gana Colombia (1,65), empate (4,00), gana RD Congo (6,25)
- 1XBet: gana Colombia (1,60), empate (4,09), gana RD Congo (6,83)
- Caliente: gana Colombia (1,57), empate (4,00), gana RD Congo (6,60)
- Doradobet: gana Colombia (1,56), empate (4,25), gana RD Congo (6,50).
Posible alineación de RD Congo
Mpasi; Wan-Bissak, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Kayembe, Moutoussamy, Mukau; Wissa, Bakambu.
Posible alineación de Colombia
Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.
¿Dónde ver Colombia vs RD Congo online gratis?
Si deseas ver Colombia vs RD Congo online, podrás hacerlo en las plataformas DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del partido con todas las incidencias.
¿Dónde ver Colombia vs RD Congo por el Mundial 2026?
La transmisión gratuita del Colombia vs Congo estará a cargo de la señal de América TV (canal 4) en territorio peruano.
- Perú: América TV, Paramount+
- Colombia: RCN, Caracol TV
- Sudamérica: DSports.
Horarios internacionales
Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 8.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
- España: 4.00 a. m. (miércoles 24)
¿A qué hora se juega Colombia vs RD Congo?
En territorio peruano y colombiano, el duelo entre sudamericanos y africanos se podrá seguir desde las 9.00 p. m.
¡Bienvenidos!
Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la transmisión del partido Colombia vs RD Congo por la segunda fecha del Mundial 2026.
El equipo comandado por Néstor Lorenzo busca un triunfo que le permita asegurar su presencia en los dieciseisavos de final del torneo. Sin embargo, los africanos quieren darle otro golpe tras el empate contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.
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¿A qué hora se juega Colombia vs RD Congo?
En territorio peruano y colombiano, el duelo entre sudamericanos y africanos se podrá seguir desde las 9.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 8.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
- España: 4.00 a. m. (miércoles 24)
¿Dónde ver Colombia vs RD Congo por el Mundial 2026?
La transmisión gratuita del Colombia - Congo estará a cargo de la señal de América TV (canal 4) en territorio peruano.
- Perú: América TV, Paramount+
- Colombia: RCN, Caracol TV
- Sudamérica: DSports.
¿Dónde ver Colombia vs RD Congo online gratis?
Si deseas ver Colombia vs RD Congo online, podrás hacerlo en las plataformas DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del partido con todas las incidencias.
Alineaciones Colombia vs RD Congo: posibles formaciones
Estas son las posibles alineaciones titulares de ambas selecciones para el decisivo partido del Mundial.
- Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.
- Congo: Mpasi; Wan-Bissak, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Kayembe, Moutoussamy, Mukau; Wissa, Bakambu.
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Colombia vs RD Congo: pronóstico
Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Colombia sobre los congoleños.
- Betsson: gana Colombia (1,58), empate (3,90), gana RD Congo (6,90)
- Betano: gana Colombia (1,62), empate (4,00), gana RD Congo (6,30)
- Bet365: gana Colombia (1,65), empate (4,00), gana RD Congo (6,25)
- 1XBet: gana Colombia (1,60), empate (4,09), gana RD Congo (6,83)
- Caliente: gana Colombia (1,57), empate (4,00), gana RD Congo (6,60)
- Doradobet: gana Colombia (1,56), empate (4,25), gana RD Congo (6,50).