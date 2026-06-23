Partido Colombia vs RD Congo EN VIVO HOY por el Mundial 2026 vía América TV

Colombia y Congo se encuentran invictos en el Mundial 2026. Foto: FIFA

Colombia y Congo se encuentran invictos en el Mundial 2026. Foto: FIFA

¿A qué hora juega Colombia vs Congo HOY EN VIVO? | El partido del Mundial 2026 tendrá lugar en el Estadio Guadalajara (México), desde las 9.00 p. m. (hora peruana y colombiana), y la transmisión estará a cargo de la señal de América TV y DSports. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Colombia vs RD Congo EN VIVO HOY por el Mundial 2026 20:06 ¡Alineación confirmada de Congo! Mpasi-Nzau, Masuaku, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka, Kayembe, Moutoussamy, Mukau, Wissa, Bakambu 19:43 ¡Alineación oficial de la Selección Colombia! Vargas, Muñóz, Sánchez, Lucumí, Mojica, Lerma, Puerta, Arias, James, Luis Díaz y Suárez 19:33 Llegó la selección colombiana Al ritmo de Yerry Mina, el conjunto cafetero llegó al estadio para prepararse con miras al partido. Video: DSports. ¡ACÁ ESTÁ COLOMBIA! 🇨🇴🎵



Con buena onda y mucha música, la Tri ya está en el Estadio de Guadalaja para enfrentar a RD Congo.



🎙️ @carlosevillamil #SeHablaAsiDSPORTS #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Jdr6UY4KSN — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026 19:26 'Lumumba' llegó al estadio de Guadalajara El hincha más famoso de Congo arribó al estadio para apoyar a su selección en el partido contra Colombia. Video: Twitter/Sports and Predict 18:56 Tabla de posiciones del grupo K Colombia necesita ganar para ser el único líder del grupo K del Mundial 2026. Foto: Google 18:39 ¿Dónde juegan Colombia y Congo? El partido entre colombianos y congoleños tendrá lugar en el Estadio Guadalajara, recinto con capacidad para cerca de 50 000 espectadores. 17:59 DT de Congo advierta a Colombia que asumirá "riesgos" Luego de empatar con Portugal, el entrenador Sébastien Desabre aseguró que Colombia es una de las favoritas; sin embargo, indicó que su objetivo es avanzar en el Mundial. "Tenemos que meter goles y sacar puntos. Mañana va a ser una victoria o un empate. Queremos clasificarnos para los dieciseisavos (...) Tenemos la meta de superar el grupo. Vamos a correr riesgos. Tenemos futbolistas increíbles que están en clubes maravillosos y están acostumbrados a ser campeones", manifestó en conferencia de prensa. 17:17 Néstor Lorenzo habló previo al partido ante Congo El entrenador de la selección colombiana aseguró que afrontarán el partido ante Congo con una final. Video: DSports. "VAMOS A JUGAR CADA PARTIDO COMO SI FUERA UNA FINAL"



Néstor Lorenzo opinó sobre la competitividad del #MundialEnDSPORTS y cómo afronta esto la Selección Colombia.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mHx0ZwF1gI — DSPORTSCo (@DSportsCO) June 23, 2026 16:37 Emotiva publicación de Colombia A través de sus redes sociales, la selección colombiana publicó un emotivo video sobre el apoyo de sus hinchas. 15:52 Portugal le mete presión a Colombia La selección de Portugal se impuso 5-0 ante Uzbekistán y, de esta manera, superó a Colombia en la tabla de posiciones con 4 unidades. Foto: AFP 15:26 'Lumumba' estará en el Colombia vs Congo El imitador del héroe independentista africano arribó a territorio mexicano para alentar a la selección de Congo en el Mundial 2026. Video: Twitter/Lumumba Vea 14:43 ¿Cómo llega Congo? El equipo africano fue una de las sorpresar en el inicio del Mundial 2026: empataron 1-1 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. 13:49 ¿Cómo llega Colombia? La selección colombia se estrenó en el Mundial 2026 con un triunfo 3-1 sobre Uzbekistán. 13:00 Pronóstico Colombia vs RD Congo Betsson: gana Colombia (1,58), empate (3,90), gana RD Congo (6,90)

Betano: gana Colombia (1,62), empate (4,00), gana RD Congo (6,30)

Bet365: gana Colombia (1,65), empate (4,00), gana RD Congo (6,25)

1XBet: gana Colombia (1,60), empate (4,09), gana RD Congo (6,83)

Caliente: gana Colombia (1,57), empate (4,00), gana RD Congo (6,60)

Doradobet: gana Colombia (1,56), empate (4,25), gana RD Congo (6,50). 11:58 Posible alineación de RD Congo Mpasi; Wan-Bissak, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Kayembe, Moutoussamy, Mukau; Wissa, Bakambu. 11:57 Posible alineación de Colombia Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. 10:52 ¿Dónde ver Colombia vs RD Congo online gratis? Si deseas ver Colombia vs RD Congo online, podrás hacerlo en las plataformas DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del partido con todas las incidencias. 10:52 ¿Dónde ver Colombia vs RD Congo por el Mundial 2026? La transmisión gratuita del Colombia vs Congo estará a cargo de la señal de América TV (canal 4) en territorio peruano. Perú: América TV, Paramount+

Colombia: RCN, Caracol TV

Sudamérica: DSports. 08:41 Horarios internacionales Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios. Costa Rica, México: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (miércoles 24) 07:55 ¿A qué hora se juega Colombia vs RD Congo? En territorio peruano y colombiano, el duelo entre sudamericanos y africanos se podrá seguir desde las 9.00 p. m. 07:55 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la transmisión del partido Colombia vs RD Congo por la segunda fecha del Mundial 2026.

El equipo comandado por Néstor Lorenzo busca un triunfo que le permita asegurar su presencia en los dieciseisavos de final del torneo. Sin embargo, los africanos quieren darle otro golpe tras el empate contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

¿A qué hora se juega Colombia vs RD Congo?

En territorio peruano y colombiano, el duelo entre sudamericanos y africanos se podrá seguir desde las 9.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (miércoles 24)

¿Dónde ver Colombia vs RD Congo por el Mundial 2026?

La transmisión gratuita del Colombia - Congo estará a cargo de la señal de América TV (canal 4) en territorio peruano.

Perú: América TV, Paramount+

Colombia: RCN, Caracol TV

Sudamérica: DSports.

¿Dónde ver Colombia vs RD Congo online gratis?

Si deseas ver Colombia vs RD Congo online, podrás hacerlo en las plataformas DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del partido con todas las incidencias.

Alineaciones Colombia vs RD Congo: posibles formaciones

Estas son las posibles alineaciones titulares de ambas selecciones para el decisivo partido del Mundial.

Colombia : Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. Congo: Mpasi; Wan-Bissak, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Kayembe, Moutoussamy, Mukau; Wissa, Bakambu.

PUEDES VER: Jérémy Doku abandonó el Mundial 2026 por el nacimiento de su primer hijo en medio de las críticas y la incertidumbre en Bélgica

Colombia vs RD Congo: pronóstico

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Colombia sobre los congoleños.