Inalcanzable: Peruano de 84 años conquista su segundo título iberoamericano

La conmovedora historia del peruano de 84 años, Jaime León Pallete, que volvió a coronarse campeón | FOTO: NP

La conmovedora historia del peruano de 84 años, Jaime León Pallete, que volvió a coronarse campeón | FOTO: NP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Pocas trayectorias dentro del atletismo máster peruano muestran una continuidad tan marcada como la de Jaime León Pallete, quien, a sus 84 años, ha convertido la constancia en parte de su manera de vivir.

El deportista octogenario se quedó con la medalla de oro en el II Campeonato Iberoamericano Máster 2026, cita deportiva celebrada en el Estadio Atlético de la Videna, que reunió a miles de atletas de la categoría máster llegados de diversos países de la región iberoamericana.

En el caso de Jaime León Pallete, las preseas son apenas el resultado de una elección que asumió hace más de 10 años: apostar por su bienestar para alcanzar la vejez con autonomía y una buena calidad de vida.

“Lo más importante nunca ha sido ganar. Las competencias son una motivación, pero mi verdadero objetivo es seguir sintiéndome bien y mantenerme activo el mayor tiempo posible”, señala el atleta.

Se entrena con regularidad, cuida su alimentación y procura no dejar de moverse a diario. Esa rutina de actividad física constante, sumada a sus viajes, ha despertado el interés de empresas como AssistFe, que ven en su caso la relevancia del acompañamiento y la tranquilidad para vivir con independencia.

Además, su vínculo con el deporte está estrechamente unido a su entorno familiar. Su hijo lo acompaña de manera cercana en las prácticas y en las competencias, mientras que su esposa fue decisiva en sus primeros pasos en el atletismo. Después de su fallecimiento, Jaime siguió compitiendo como una forma de mantenerla presente en cada carrera, un lazo que todavía alimenta su motivación.

Lo que empezó a los 75 años como una determinación personal, sin saber hasta dónde llegaría, se ha transformado en una carrera que lo mantiene optimista y en buena forma. Para Jaime, el próximo reto es sencillo, aunque ambicioso: continuar viviendo con la misma intensidad durante el mayor tiempo posible.