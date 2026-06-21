Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO: qué canal transmite, pronóstico y horario del partido por el Mundial 2026

Uruguya y Cabo Verde igualaron sus respectivos partidos en la fecha 1 del Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP

Uruguya y Cabo Verde igualaron sus respectivos partidos en la fecha 1 del Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¿A qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO? | El partido de HOY del Mundial 2026 tendrá lugar en el Estadio Miami, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de las señales de América TV y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

Luego de resignar un empate contra Arabia Saudita, el equipo comandado por Marcelo Bielsa necesita un triunfo para no poner en riesgo su clasificación a la siguiente ronda. Por su parte, el elenco africano busca dar otro golpe tras igualar frente a España.

¿A qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde?

En territorio peruano, el duelo entre uruguayos y caboverdianos se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. (7.00 p. m. en Uruguay). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 p. m. (martes 16)

¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de Canal 5 y Antel TV en Uruguay; por su parte, América TV (canal 4 de señal abierta) realizará la cobertura en suelo peruano, mientras que DSports se encargará del resto de Sudamérica.

¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde online gratis?

Si deseas ver Uruguay vs Cabo Verde online, podrás hacerlo en las plataformas DGo y Disney Plus. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Uruguay vs Cabo Verde: probables formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de los charrúas y los caboverdianos para el compromiso del grupo H.

Uruguay: Sergio Rochet; Mathías Olivera, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela; Juan Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Facundo Pellistri; Nicolás De la Cruz, Darwin Núñez.

Sergio Rochet; Mathías Olivera, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela; Juan Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Facundo Pellistri; Nicolás De la Cruz, Darwin Núñez. Cabo Verde: Vozinha; Stopira Santos, Logan Costa, Kelvin Pires, Steven Moreira; Joao Paulo, Deroy Duarte, Dailon Livramento; Willy Semedo, Benchimol Tavares, Hélio Varela.

Uruguay vs Cabo Verde: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran un claro favoritismo para la selección uruguaya.