HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO: qué canal transmite, pronóstico y horario del partido por el Mundial 2026

Los dirigidos por Marcelo Bielsa no tienen margen de error frente al sorpresivo equipo africano. Sigue la transmisión del Uruguay vs Cabo Verde por la fecha 2 del Mundial 2026.

Uruguya y Cabo Verde igualaron sus respectivos partidos en la fecha 1 del Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP
Uruguya y Cabo Verde igualaron sus respectivos partidos en la fecha 1 del Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

¿A qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO? | El partido de HOY del Mundial 2026 tendrá lugar en el Estadio Miami, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de las señales de América TV y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

Luego de resignar un empate contra Arabia Saudita, el equipo comandado por Marcelo Bielsa necesita un triunfo para no poner en riesgo su clasificación a la siguiente ronda. Por su parte, el elenco africano busca dar otro golpe tras igualar frente a España.

PUEDES VER: ¿Quién es Vozinha, el arquero de 40 años de Cabo Verde que detuvo a la España de Lamine Yamal en el Mundial 2026?

lr.pe

¿A qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde?

En territorio peruano, el duelo entre uruguayos y caboverdianos se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. (7.00 p. m. en Uruguay). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 p. m. (martes 16)

¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de Canal 5 y Antel TV en Uruguay; por su parte, América TV (canal 4 de señal abierta) realizará la cobertura en suelo peruano, mientras que DSports se encargará del resto de Sudamérica.

¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde online gratis?

Si deseas ver Uruguay vs Cabo Verde online, podrás hacerlo en las plataformas DGo y Disney Plus. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Uruguay vs Cabo Verde: probables formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de los charrúas y los caboverdianos para el compromiso del grupo H.

  • Uruguay: Sergio Rochet; Mathías Olivera, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela; Juan Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Facundo Pellistri; Nicolás De la Cruz, Darwin Núñez.
  • Cabo Verde: Vozinha; Stopira Santos, Logan Costa, Kelvin Pires, Steven Moreira; Joao Paulo, Deroy Duarte, Dailon Livramento; Willy Semedo, Benchimol Tavares, Hélio Varela.

PUEDES VER: Joao Neves genera polémica por declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: "Es un jugador más que está para ayudar"

lr.pe

Uruguay vs Cabo Verde: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran un claro favoritismo para la selección uruguaya.

  • Betsson: gana Uruguay (1,46), empate (4,25), gana Cabo Verde (8,50)
  • Betano: gana Uruguay (1,52), empate (4,10), gana Cabo Verde (8,25)
  • Bet365: gana Uruguay (1,44), empate (4,00), gana Cabo Verde (9,50)
  • 1XBet: gana Uruguay (1,50), empate (4,36), gana Cabo Verde (8,40)
  • Caliente: gana Uruguay (1,49), empate (4,10), gana Cabo Verde (8,10)
  • Doradobet: gana Uruguay (1,48), empate (4,00), gana Cabo Verde (9,60).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y dónde ver fútbol EN VIVO por TV y streaming

Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y dónde ver fútbol EN VIVO por TV y streaming

LEER MÁS
¿Por qué el ajolote es un símbolo del Mundial 2026 mientras se extingue en México? El lado oscuro de la copa

¿Por qué el ajolote es un símbolo del Mundial 2026 mientras se extingue en México? El lado oscuro de la copa

LEER MÁS
Previa Ecuador vs Curazao EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de HOY del Mundial 2026 EN DIRECTO

Previa Ecuador vs Curazao EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de HOY del Mundial 2026 EN DIRECTO

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joao Neves genera polémica por declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: "Es un jugador más que está para ayudar"

Joao Neves genera polémica por declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: "Es un jugador más que está para ayudar"

LEER MÁS
Fernando Gago sufrió infarto y fue operado de emergencia: los síntomas se evidenciaron en plena conferencia

Fernando Gago sufrió infarto y fue operado de emergencia: los síntomas se evidenciaron en plena conferencia

LEER MÁS
Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y dónde ver fútbol EN VIVO por TV y streaming

Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y dónde ver fútbol EN VIVO por TV y streaming

LEER MÁS
Brasil cumple con su tarea y derrota sin mayores inconvenientes a Haití por el Grupo C

Brasil cumple con su tarea y derrota sin mayores inconvenientes a Haití por el Grupo C

LEER MÁS
Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver la segunda fecha

Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver la segunda fecha

LEER MÁS
Alianza Lima cayó 3-1 ante Carlos Mannucci en Trujillo por la segunda fecha de la Copa Caliente de la Liga 2026

Alianza Lima cayó 3-1 ante Carlos Mannucci en Trujillo por la segunda fecha de la Copa Caliente de la Liga 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025