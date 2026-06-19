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Deportes

La Barbie Run resplandece de nuevo: más de 5 mil participantes llenos de estilo y alegría

La actividad deportiva en rosa atrajo a numerosas familias de Lima para disfrutar de juegos y celebraciones.

Segunda edición de la Barbie Run se realizó con éxito y convocó a más de cinco mil personas
Segunda edición de la Barbie Run se realizó con éxito y convocó a más de cinco mil personas | FOTO: NP
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Luego de causar sensación en su debut en 2024, la Barbie Run regresa con una segunda edición exitosa, que transforma las calles de Lima con color, entusiasmo y un mensaje de empoderamiento. Este evento se concibió como una experiencia deportiva orientada al disfrute familiar, la creatividad y la creación de recuerdos en el distrito de Jesús María.

Dominada por el color rosa, con música y diversión, la Barbie Run se ha consolidado como una de las carreras temáticas más queridas de América Latina, al reunir a más de 40.000 personas en la región. En esta oportunidad, la segunda edición en Lima logró convocar a más de 5.000 asistentes en la explanada del parque Los Próceres, en Jesús María, y promovió la imaginación, el juego intergeneracional y el placer de moverse juntos. “Corre con estilo. Corre con actitud.”

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Es una carrera abierta a todos los públicos. Más que una competencia, la Barbie Run se presenta como una experiencia inclusiva apta para todo el mundo. Participaron hombres, mujeres, familias, niños e incluso mascotas, sin distinción alguna, imbuidos del espíritu vibrante y alentador de Barbie, un símbolo de empoderamiento y creatividad desde hace más de 60 años.

Este año, bajo la organización de Ata y Desata, se presentaron dos modalidades: 5 km como caminata recreativa y 10 km para quienes prefieren competir a su propio ritmo. Además, hubo música en vivo, sesiones de DJ, espacios instagrameables, activaciones lúdicas y estaciones de hidratación y snacks. Los participantes recibieron un polo oficial, una mochila conmemorativa, su número de corredor, un chip para cronometrar los 10 km, medallas para quienes completaron la prueba y sorpresas especiales.

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