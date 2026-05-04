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COP advierte fallas en nueva Ley del Deporte: Renzo Manyari expuso observaciones ante el Congreso

Renzo Manyari alertó ante el Congreso que el proyecto no fue socializado con la mayoría de federaciones y podría afectar su autonomía.

COP advierte que nueva Ley del Deporte.
COP advierte que nueva Ley del Deporte.
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El presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), Renzo Manyari, expuso ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso serias observaciones al proyecto de la nueva Ley del Deporte. Durante su intervención, advirtió que la iniciativa requiere modificar al menos 45 artículos para adecuarse a la realidad del sistema deportivo nacional.

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El titular del COP remarcó que uno de los principales problemas del proyecto es la falta de participación de las federaciones deportivas. Según indicó, de las cerca de 60 existentes en el país, solo unas pocas fueron convocadas a las mesas de trabajo, lo que evidencia una escasa socialización de la propuesta.

“Falta muchísimo por enriquecer este proyecto. Para el Comité Olímpico Peruano y la mayoría de federaciones, esta es la primera vez que participamos”, sostuvo Manyari ante el grupo de trabajo parlamentario.

COP advierte riesgos en nueva Ley del Deporte

Otro punto crítico señalado por el dirigente fue la posible afectación a la autonomía de las federaciones y asociaciones civiles. En ese sentido, cuestionó que la norma pretenda intervenir en aspectos internos como la elección de autoridades o la admisión de miembros.

“No se puede exigir a una federación cómo elegir a sus representantes o cómo manejar su organización. Eso vulnera el derecho a la libertad de asociación y podría ser inconstitucional”, enfatizó.

Asimismo, Manyari expresó su desacuerdo con algunos lineamientos del proyecto, los cuales —según explicó— podrían generar conflictos con organismos internacionales y poner en riesgo la participación del Perú en competencias oficiales.

Cuestionan falta de claridad en el proyecto

El presidente del COP también advirtió inconsistencias en la estructura de la propuesta, especialmente en temas relacionados con la gobernanza, la justicia deportiva y el rol del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

En esa línea, consideró fundamental que quien dirija el IPD cuente con experiencia dentro del sistema federativo, a fin de comprender el funcionamiento del deporte nacional y sus exigencias.

Finalmente, Manyari subrayó la importancia del rol del COP y la Asociación Nacional Paralímpica como representantes del país ante organismos internacionales, por lo que insistió en que ambas entidades deben tener participación en la toma de decisiones del deporte peruano.

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