Delegación peruana se despide y queda listo para los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026
La delegación nacional, conformada por 141 deportistas, competirá del 12 al 25 de abril y tendrá como abanderados a Silvana Donayre y Fernando Jimeno.
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La delegación de Perú ya tiene todo listo para su participación en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se desarrollarán del 12 al 25 de abril. La delegación nacional estará conformada por 141 deportistas que competirán en distintas disciplinas, en un evento que reunirá a cerca de 2.000 atletas de 15 países.
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Como parte de la preparación, el Comité Olímpico Peruano (COP) realizó la ceremonia de despedida y designación de abanderados. Los elegidos fueron Silvana Donayre, en judo, y Fernando Jimeno, en lucha, quienes portarán la bandera peruana en la inauguración.
Abanderados con logros destacados
Donayre llega con importantes resultados internacionales, entre ellos la medalla de plata en la Copa Panamericana Cadete 2026 (-57 kg) y el bronce en el Panamericano Juvenil 2023 (-52 kg). Por su parte, Jimeno obtuvo dos medallas de plata en el Campeonato Panamericano U15 de 2025, tanto en estilo grecorromano (44 kg) como en lucha de playa (50 kg).
Amplia participación y proyección a futuro
La delegación peruana competirá en disciplinas como boxeo, atletismo, natación, judo, surf, taekwondo, ciclismo, gimnasia, esgrima y tiro con arco, entre otras. Entre los nombres destacados figuran la surfista Catalina Zariquiey, subcampeona mundial junior, y la nadadora Yasmin Silva, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
El equipo también incluye a jóvenes promesas como Samuel Duffoó en tenis de mesa, todos parte de una nueva generación que apunta a eventos mayores como los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Un proceso rumbo a Lima 2027 y Los Ángeles 2028
Durante la ceremonia, el COP destacó que este evento marca el inicio de un nuevo ciclo deportivo, que incluye competencias clave como los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y los Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas 2026.
“El equipo representa la consolidación de un trabajo a largo plazo con miras a futuras competencias internacionales”, señaló el presidente del COP, Renzo Manyari.
Además, se anunció un convenio con la marca deportiva Head, que acompañará a los atletas en sus próximas participaciones, incluyendo Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
Antecedentes del Team Perú
Perú llega con buenos antecedentes en este torneo:
- Lima 2013: 65 medallas (9 oro)
- Santiago 2017: 40 medallas (7 oro)
- Rosario 2022: 45 medallas (11 oro)
LISTA DETALLADA
Este es el Team Perú que representará a nuestro país en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026
BOXEO
1.- Halana Valentina Farfán Coronel
2.- César Abraham Avellaneda Moreno
TENIS DE MESA
3.- Natzumi Valentina Aquije Condezo
4.- Luciana Andrea Granados Chang
5.- Diego Keiji Takeda Kiyan
6.- Samuel Andrés Duffoo Guevara
BÁDMINTON
7.- Guillermo Buendía Maldonado
8.- Umesh Lescano Konda
9.- Analia Yi Ordoñez
10.- Naomi Junco Vásquez
TENIS DE CAMPO
11.- Nicolás Baena Cooper
12.- Alessandro Rubini García Belaunde
13.- Yleymi Lugiana Muelle Valdez
14.- Leticia Alessia Bazán Bazán
TRIATLÓN
15.- Gilie Giraldo del Carpio
16.- Arturo Maximiliano Peching San Román
17.- Anderson Humberto Pantoja Velapatiño
TABLA
18.- Bastián Arévalo García Miró
19.- Adrián de Osma Wise
20.- Catalina María Zariquiey Vegas
21.- Urpi Torres Prado
22.- Lucciano Kalluc Campos Alba
23.- Hannah Elizabeth Saavedra Aizcorbe
24.- María Paula Conterno Vecco
25.- Miquas Delgado Rodríguez
26.- Emilia María Escurra de Belaunde
CICLISMO
27.- Valeria Keralt Sandiga Luján
28.- Alice Ledgard Bardelli
29.- Erick Daniel Zúñiga Coscol
30.- Yorfi Lizander Vallejo Jayo
TAEKWONDO
31.- Luciana Ximena Tello Mávila
32.- Dalia Giornada Seminario León
33.- Jefferson Cueva Vargas
34.- Nilmar D’Alessandro Padilla Carrasco
35.- Daniel Cristhofer Torrejón Becerra
36.- Mateo Fernando Moscoso Hernández
37.- Grazia Fernanda Gonzales Febres
38.- Marcelo Alonso Rodríguez Andrade
39.- Raquel Ximena Gil Arce
BÉISBOL
40.- Nicolás Abad Lándivar
41.- Diego Tafari Aparicio Bermejo
42.- Daniel Mariano Cabrera Ganoza
43.- Sebastián Alejandro Castillo Molina
44.- Akira Chinen Arakawa
45.- Jun Horikawa Kohatsu
46.- Ryu Horikawa Kohatsu
47.- José Gabriel Manrique de la Fuente
48.- Rafael Yasutoshi Moromizato Choy
49.- Ken Oyakawa Toyofuku
50.- Sebastián Weihong Reyna Tang
51.- Gustavo Andrés Sagasti Uejowa
52.- Hiroaki Juan Shibata Higa
53.- Leandro Shirakawa Beppu
54.- Diego Shiroma Kuwae
55.- Carlos Kenshi Shirota Yorimoto
56.- Rodrigo Joaquín Taira Goya
57.- Thiago Haruki Toyama Uyezu
58.- Mauricio Isaac Villarreal Landaeta
ACUÁTICOS
59.- Sofía Lucila Choque Allaucca
60.- Carlos Andrés Díaz Lecca
61.- Ismael Sebastián Escalante Velásquez
62.- Vicente Martín Flores Ormeño
63.- Gabriel Mosto Junek
64.- Ariana Ximena Nakao Gómez
65.- Vicenzo Obreros Dall’orso
66.- Andrés Peche Vigil
67.- Ángeles Valentina Quispe Matienzo
68.- Martín Zacarías Baltazar Rivera Díaz
69.- Luciana Rocca Avellaneda
70.- Fiorella Dafne Rodríguez Martínez
71.- Yasmín Eliana Silva Contreras
72.- Doménico Lorenzo Sotomayor Acuña
73.- Sebastián Fabiano Zegarra Gonzales
74.- Marcelo Matías Quijano Rodríguez
ESGRIMA
75.- Astrid Bravo Ortega
76.- Fabrizio Machare Osoriaga
77.- Alessia Massa Janssen
78.- Leonardo Miguel Núñez Morgan
JUDO
79.- Ruth Patricia Villanueva Azaña
80.- Bianca Almivi Gonzales Roque
81.- Silvana Franchesca Isabella Donayre Pillaca
82.- Prizzila Yenitzi Lam Díaz
83.- Benjamín Santiago Burnside de la Cruz
84.- Héctor Luis Mieres Pinedo
85.- Axel Andre Díaz Torres
LEVANTAMIENTO DE PESAS
86.- Selly Vásquez Inuma
87.- Zahedy Norie Aliaga Gutiérrez
88.- Gabriela Tahily Paredes Rivera
89.- Abril Gamarra Grados
90.- Celeste Denise Silva Mendoza
91.- Astrid Leonela Paredes Del Aguila
92.- Jefferson Lino Lino
93.- Anthony Sebastián Cerrón Mallma
94.- Adrián José Tripul Sandoval
95.- Fabiano Jesús Carrizales Vicuña
96.- Laionel Martín Ramos Valenzuela
97.- Miguel Martín Florián Porras
LUCHA
98.- Margarita Antonella Quito Pumachaico
99.- Clara Marlene Ramírez Guardia
100.- Amy Clara Molina Huamaní
101.- Michely Alexandra Crishna Gutiérrez Cayllahua
102.- Chelse Eymi Carhuallanqui Domínguez
103.- Adrián Abraham Riques Morales
104.- Oziel André Herreras Mallqui
105.- Álvaro Gonzalo Villa Avilés
106.- Francesko Jirair Canayo Ipushima
107.- Fernando Jimeno Mendizábal
108.- Samyr Ángel Valverde Méndez
109.- Jules Stephano Casalino Berrocal
110.- Víctor Adriano Rojas Quispe
111.- Guillermo Andrés Dávila Cabello
GOLF
112.- Alexa Vegas de los Ríos
113.- Michelle Miranda Tay
114.- Vasco Gutiérrez León
115.- Alejandro del Valle García
GIMNASIA
116.- Tamara Rivera Calderón
117.- Leonardo César Atencio Picardo
118.- Daniel Alberto Carbajal Zevallos
119.- Diego Alonso Chinen Chinen
120.- Rebecca Bossio Moscoso
121.- Danna Katty Sánchez Lette
122.- Nicolás Li Camino
ATLETISMO
123.- Doménica Luciana Crose Guzmán
124.- Daniel Augusto del Castillo Pérez
125.- George Efraín Espinoza Claudio
126.- Thiago Fernando Gouzueta Carnero
127.- Hugo Daniel Mamani Flores
128.- Ian Piero Irishi Matos Tsukazan
129.- Isabela Catalina Quiroz Ramírez
130.- Eduardo Estefano Rentería Chumacero
131.- Klisman Aladino Canchanya Ticllas
132.- Romina Carolina Fiol Castro Mendivil
133.- Catalina Yzaga Mannucci
TIRO CON ARCO
134.- Santiago Gabriel Vásquez León
135.- Angélica Celeste Payano Zegarra
136.- Therry Yakob Málaga Málaga
137.- Kenshi Anderson Atto Mitsuta
138.- Avril Gabriela Santa Cruz Cano
139.- Penélope Arandiel Bustamante Peralta
140.- Fabrizio Daniel Bazán Gabino
KARATE
141.- Ithan Yusei Ferreyra Reyes