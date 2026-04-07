Delegación peruana se despide y queda listo para los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Delegación peruana participará en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. | Comité Olímpico Peruano

Delegación peruana participará en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. | Comité Olímpico Peruano

La delegación de Perú ya tiene todo listo para su participación en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se desarrollarán del 12 al 25 de abril. La delegación nacional estará conformada por 141 deportistas que competirán en distintas disciplinas, en un evento que reunirá a cerca de 2.000 atletas de 15 países.

Como parte de la preparación, el Comité Olímpico Peruano (COP) realizó la ceremonia de despedida y designación de abanderados. Los elegidos fueron Silvana Donayre, en judo, y Fernando Jimeno, en lucha, quienes portarán la bandera peruana en la inauguración.

Abanderados con logros destacados

Donayre llega con importantes resultados internacionales, entre ellos la medalla de plata en la Copa Panamericana Cadete 2026 (-57 kg) y el bronce en el Panamericano Juvenil 2023 (-52 kg). Por su parte, Jimeno obtuvo dos medallas de plata en el Campeonato Panamericano U15 de 2025, tanto en estilo grecorromano (44 kg) como en lucha de playa (50 kg).

Amplia participación y proyección a futuro

La delegación peruana competirá en disciplinas como boxeo, atletismo, natación, judo, surf, taekwondo, ciclismo, gimnasia, esgrima y tiro con arco, entre otras. Entre los nombres destacados figuran la surfista Catalina Zariquiey, subcampeona mundial junior, y la nadadora Yasmin Silva, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El equipo también incluye a jóvenes promesas como Samuel Duffoó en tenis de mesa, todos parte de una nueva generación que apunta a eventos mayores como los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Un proceso rumbo a Lima 2027 y Los Ángeles 2028

Durante la ceremonia, el COP destacó que este evento marca el inicio de un nuevo ciclo deportivo, que incluye competencias clave como los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y los Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas 2026.

“El equipo representa la consolidación de un trabajo a largo plazo con miras a futuras competencias internacionales”, señaló el presidente del COP, Renzo Manyari.

Además, se anunció un convenio con la marca deportiva Head, que acompañará a los atletas en sus próximas participaciones, incluyendo Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Antecedentes del Team Perú

Perú llega con buenos antecedentes en este torneo:

Lima 2013: 65 medallas (9 oro)

Santiago 2017: 40 medallas (7 oro)

Rosario 2022: 45 medallas (11 oro)

LISTA DETALLADA

Este es el Team Perú que representará a nuestro país en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

BOXEO

1.- Halana Valentina Farfán Coronel

2.- César Abraham Avellaneda Moreno

TENIS DE MESA

3.- Natzumi Valentina Aquije Condezo

4.- Luciana Andrea Granados Chang

5.- Diego Keiji Takeda Kiyan

6.- Samuel Andrés Duffoo Guevara

BÁDMINTON

7.- Guillermo Buendía Maldonado

8.- Umesh Lescano Konda

9.- Analia Yi Ordoñez

10.- Naomi Junco Vásquez

TENIS DE CAMPO

11.- Nicolás Baena Cooper

12.- Alessandro Rubini García Belaunde

13.- Yleymi Lugiana Muelle Valdez

14.- Leticia Alessia Bazán Bazán

TRIATLÓN

15.- Gilie Giraldo del Carpio

16.- Arturo Maximiliano Peching San Román

17.- Anderson Humberto Pantoja Velapatiño

TABLA

18.- Bastián Arévalo García Miró

19.- Adrián de Osma Wise

20.- Catalina María Zariquiey Vegas

21.- Urpi Torres Prado

22.- Lucciano Kalluc Campos Alba

23.- Hannah Elizabeth Saavedra Aizcorbe

24.- María Paula Conterno Vecco

25.- Miquas Delgado Rodríguez

26.- Emilia María Escurra de Belaunde

CICLISMO

27.- Valeria Keralt Sandiga Luján

28.- Alice Ledgard Bardelli

29.- Erick Daniel Zúñiga Coscol

30.- Yorfi Lizander Vallejo Jayo

TAEKWONDO

31.- Luciana Ximena Tello Mávila

32.- Dalia Giornada Seminario León

33.- Jefferson Cueva Vargas

34.- Nilmar D’Alessandro Padilla Carrasco

35.- Daniel Cristhofer Torrejón Becerra

36.- Mateo Fernando Moscoso Hernández

37.- Grazia Fernanda Gonzales Febres

38.- Marcelo Alonso Rodríguez Andrade

39.- Raquel Ximena Gil Arce

BÉISBOL

40.- Nicolás Abad Lándivar

41.- Diego Tafari Aparicio Bermejo

42.- Daniel Mariano Cabrera Ganoza

43.- Sebastián Alejandro Castillo Molina

44.- Akira Chinen Arakawa

45.- Jun Horikawa Kohatsu

46.- Ryu Horikawa Kohatsu

47.- José Gabriel Manrique de la Fuente

48.- Rafael Yasutoshi Moromizato Choy

49.- Ken Oyakawa Toyofuku

50.- Sebastián Weihong Reyna Tang

51.- Gustavo Andrés Sagasti Uejowa

52.- Hiroaki Juan Shibata Higa

53.- Leandro Shirakawa Beppu

54.- Diego Shiroma Kuwae

55.- Carlos Kenshi Shirota Yorimoto

56.- Rodrigo Joaquín Taira Goya

57.- Thiago Haruki Toyama Uyezu

58.- Mauricio Isaac Villarreal Landaeta

ACUÁTICOS

59.- Sofía Lucila Choque Allaucca

60.- Carlos Andrés Díaz Lecca

61.- Ismael Sebastián Escalante Velásquez

62.- Vicente Martín Flores Ormeño

63.- Gabriel Mosto Junek

64.- Ariana Ximena Nakao Gómez

65.- Vicenzo Obreros Dall’orso

66.- Andrés Peche Vigil

67.- Ángeles Valentina Quispe Matienzo

68.- Martín Zacarías Baltazar Rivera Díaz

69.- Luciana Rocca Avellaneda

70.- Fiorella Dafne Rodríguez Martínez

71.- Yasmín Eliana Silva Contreras

72.- Doménico Lorenzo Sotomayor Acuña

73.- Sebastián Fabiano Zegarra Gonzales

74.- Marcelo Matías Quijano Rodríguez

ESGRIMA

75.- Astrid Bravo Ortega

76.- Fabrizio Machare Osoriaga

77.- Alessia Massa Janssen

78.- Leonardo Miguel Núñez Morgan

JUDO

79.- Ruth Patricia Villanueva Azaña

80.- Bianca Almivi Gonzales Roque

81.- Silvana Franchesca Isabella Donayre Pillaca

82.- Prizzila Yenitzi Lam Díaz

83.- Benjamín Santiago Burnside de la Cruz

84.- Héctor Luis Mieres Pinedo

85.- Axel Andre Díaz Torres

LEVANTAMIENTO DE PESAS

86.- Selly Vásquez Inuma

87.- Zahedy Norie Aliaga Gutiérrez

88.- Gabriela Tahily Paredes Rivera

89.- Abril Gamarra Grados

90.- Celeste Denise Silva Mendoza

91.- Astrid Leonela Paredes Del Aguila

92.- Jefferson Lino Lino

93.- Anthony Sebastián Cerrón Mallma

94.- Adrián José Tripul Sandoval

95.- Fabiano Jesús Carrizales Vicuña

96.- Laionel Martín Ramos Valenzuela

97.- Miguel Martín Florián Porras

LUCHA

98.- Margarita Antonella Quito Pumachaico

99.- Clara Marlene Ramírez Guardia

100.- Amy Clara Molina Huamaní

101.- Michely Alexandra Crishna Gutiérrez Cayllahua

102.- Chelse Eymi Carhuallanqui Domínguez

103.- Adrián Abraham Riques Morales

104.- Oziel André Herreras Mallqui

105.- Álvaro Gonzalo Villa Avilés

106.- Francesko Jirair Canayo Ipushima

107.- Fernando Jimeno Mendizábal

108.- Samyr Ángel Valverde Méndez

109.- Jules Stephano Casalino Berrocal

110.- Víctor Adriano Rojas Quispe

111.- Guillermo Andrés Dávila Cabello

GOLF

112.- Alexa Vegas de los Ríos

113.- Michelle Miranda Tay

114.- Vasco Gutiérrez León

115.- Alejandro del Valle García

GIMNASIA

116.- Tamara Rivera Calderón

117.- Leonardo César Atencio Picardo

118.- Daniel Alberto Carbajal Zevallos

119.- Diego Alonso Chinen Chinen

120.- Rebecca Bossio Moscoso

121.- Danna Katty Sánchez Lette

122.- Nicolás Li Camino

ATLETISMO

123.- Doménica Luciana Crose Guzmán

124.- Daniel Augusto del Castillo Pérez

125.- George Efraín Espinoza Claudio

126.- Thiago Fernando Gouzueta Carnero

127.- Hugo Daniel Mamani Flores

128.- Ian Piero Irishi Matos Tsukazan

129.- Isabela Catalina Quiroz Ramírez

130.- Eduardo Estefano Rentería Chumacero

131.- Klisman Aladino Canchanya Ticllas

132.- Romina Carolina Fiol Castro Mendivil

133.- Catalina Yzaga Mannucci

TIRO CON ARCO

134.- Santiago Gabriel Vásquez León

135.- Angélica Celeste Payano Zegarra

136.- Therry Yakob Málaga Málaga

137.- Kenshi Anderson Atto Mitsuta

138.- Avril Gabriela Santa Cruz Cano

139.- Penélope Arandiel Bustamante Peralta

140.- Fabrizio Daniel Bazán Gabino

KARATE

141.- Ithan Yusei Ferreyra Reyes