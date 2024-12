José Velásquez fue mundialista con la selección peruana. Foto: composición GLR/captura de Disney Plus.

José Velásquez fue mundialista con la selección peruana. Foto: composición GLR/captura de Disney Plus.

Hace algunos días, se estrenó el documental 'Argentina 78', en la que se relata la historia de cómo la selección argentina logró el título del mundo. En uno de los capítulos, aparecen algunos jugadores de aquella selección peruana para contar detalles sobre la polémica derrota contra la Albiceleste en dicha Copa del Mundo.

José Velásquez afirmó que seis futbolistas recibieron un soborno para que el conjunto rioplatense pueda golearlos y clasificar a la final de este certamen.

¿Qué dijo José Velásquez sobre el Argentina 6-0 Perú del Mundial 1978?

En este documental publicado en la plataforma de Disney Plus, José Velásquez contó algunas irregularidades que sucedieron en el Perú vs Argentina del Mundial de 1978. Además, responsabilizó al arquero Ramón Quiroga por los goles recibidos.

"Es como que se inicie la guerra y empieces a fusilar a tus propios compañeros. Eso se dio. Seis de nosotros recibieron dinero, los principales prácticamente o los que jugaban mejor. Empezando, quizás, por el arquero. El arquero es determinante en cualquier partido. Algo que tenía, simplemente, agacharse y agarrar el balón. Él se quedó inmóvil, no se movió para nada", añadió.

"A los 10 minutos del segundo tiempo, Marcos Calderón me saca para que ingrese Gorriti. Jamás, ni en la selección y en mi equipo, me habían sacado. Primera vez que hace el cambio, me pareció muy raro. Ya está de por medio la 'vendimia', lamentablemente", concluyó.

Ramón Quiroga se defendió de acusaciones en su contra

En este mismo video, Ramón Quiroga negó haber recibido dinero por parte de los dirigentes de la selección argentina y consideró que, en ese partido, no tuvo culpa en ninguno de los goles.

"Es un gol que reacciono tarde porque cuando vea la pelota, pensé que la iba a sacar un jugador de Perú. Sin embargo, la pelota pasa y cabecea Tarantini. Como arquero, ese día no me comí ninguno (de los goles). Conociéndolo a José, si tú le pones un micro, habla", sostuvo.

¿Qué dijo Menotti sobre el Argentina 6-0 Perú?

Luego de ese partido, César Luis Menotti, técnico de aquella selección argentina, se refirió al duelo contra Perú y manifestó que el resultado abultado fue justo.

"Hay gente que se asombra porque hicimos 6 goles en un partido donde se jugaba tanto como este, pero nosotros sabíamos que podíamos lograrlo porque en Lima y en Buenos Aires contra el mismo equipo habíamos conseguido innumerables oportunidades de gol. Pensando en eso, sabíamos que era posible”, señaló.

"Es un equipo al cual hay que atacar, no dejarlo pensar y que maneje la pelota porque tiene jugadores muy capaces de desequilibrar el trámite. Además, se debía trabajar por los laterales y llegar constantemente por las puntas. Ese fue el fundamento del planteo argentino", agregó.