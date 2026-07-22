Partidos de hoy, miércoles 22 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 22 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales como ESPN, Zapping o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DSports, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Continúan los 16vos de final en la Copa Sudamericana 2026 con grandes duelos. Representando al Perú, Cienciano deberá visitar a Lanús en el partido de ida, mientras que Sporting Cristal recibirá a Red Bull Bragantino en el Estadio Nacional de Lima. Finalizó el Mundial y la MLS vuelve este miércoles, teniendo como el partido más destacado de la noche el encuentro San José Earthquakes vs Orlando City.

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Partidos de la Copa Sudamericana HOY

Independiente Medellín vs Vasco da Gama

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Lanús vs Cienciano

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports

Sporting Cristal vs Bragantino

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos del Brasileirao HOY

Coritiba vs Palmeiras

Hora: 5.30 p. m.

Canal: Fanatiz

Chapecoense vs Flamengo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Fanatiz

Internacional vs Cruzeiro

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Fanatiz

Sao Paulo vs Athletico Paranaense

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Fanatiz

Partidos de la MLS de Estados Unidos HOY

Columbus vs NY City

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Apple TV

Cincinnati vs Vancouver

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Apple TV

Inter Miami vs Chicago

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Apple TV

New England vs Toronto

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Apple TV

Philadelphia vs NY Red Bulls

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Apple TV

Charlotte vs Atlanta

Hora: 7.15 p. m.

Canal: Apple TV

Austin vs Seattle

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Apple TV

Houston vs DC United

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Apple TV

Nashville vs Montreal

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Apple TV

Kansas City vs Minnesota

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Apple TV

Colorado vs San Diego FC

Hora: 8.30 p. m.

Canal: Apple TV

LA Galaxy vs St. Louis

Hora: 9.30 p. m.

Canal: Apple TV

Los Angeles vs Salt Lake

Hora: 9.30 p. m.

Canal: Apple TV

Portland vs Dallas

Hora: 9.30 p. m.

Canal: Apple TV

San Jose Earthquakes vs Orlando City

Hora: 9.30 p. m.

Canal: Apple TV

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY