Partidos de hoy, miércoles 22 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores enfrentamientos para este miércoles 22 de julio en el las mejores ligas del fútbol mundial.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 22 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales como ESPN, Zapping o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DSports, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Continúan los 16vos de final en la Copa Sudamericana 2026 con grandes duelos. Representando al Perú, Cienciano deberá visitar a Lanús en el partido de ida, mientras que Sporting Cristal recibirá a Red Bull Bragantino en el Estadio Nacional de Lima. Finalizó el Mundial y la MLS vuelve este miércoles, teniendo como el partido más destacado de la noche el encuentro San José Earthquakes vs Orlando City.
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Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Independiente Medellín vs Vasco da Gama
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Lanús vs Cienciano
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
- Sporting Cristal vs Bragantino
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Brasileirao HOY
- Coritiba vs Palmeiras
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Fanatiz
- Chapecoense vs Flamengo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Fanatiz
- Internacional vs Cruzeiro
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Fanatiz
- Sao Paulo vs Athletico Paranaense
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Fanatiz
Partidos de la MLS de Estados Unidos HOY
- Columbus vs NY City
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Cincinnati vs Vancouver
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Inter Miami vs Chicago
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- New England vs Toronto
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Philadelphia vs NY Red Bulls
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Charlotte vs Atlanta
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: Apple TV
- Austin vs Seattle
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Houston vs DC United
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Nashville vs Montreal
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Kansas City vs Minnesota
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Colorado vs San Diego FC
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- LA Galaxy vs St. Louis
- Hora: 9.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Los Angeles vs Salt Lake
- Hora: 9.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Portland vs Dallas
- Hora: 9.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- San Jose Earthquakes vs Orlando City
- Hora: 9.30 p. m.
- Canal: Apple TV
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- Macará vs Cuenca
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
- Independiente de Valle vs Técnico
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Zapping TV
- Manta vs LDU
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Zapping TV