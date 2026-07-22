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Deportes

Partidos de hoy, miércoles 22 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores enfrentamientos para este miércoles 22 de julio en el las mejores ligas del fútbol mundial.

Orlando City, Sporting Cristal y Cienciano juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: MLS/Liga 1/Sudamericana/composición LR
Orlando City, Sporting Cristal y Cienciano juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: MLS/Liga 1/Sudamericana/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 22 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales como ESPN, Zapping o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DSports, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Continúan los 16vos de final en la Copa Sudamericana 2026 con grandes duelos. Representando al Perú, Cienciano deberá visitar a Lanús en el partido de ida, mientras que Sporting Cristal recibirá a Red Bull Bragantino en el Estadio Nacional de Lima. Finalizó el Mundial y la MLS vuelve este miércoles, teniendo como el partido más destacado de la noche el encuentro San José Earthquakes vs Orlando City.

PUEDES VER: Leandro Paredes protagoniza fuerte cruce con Gavi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026

lr.pe

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Independiente Medellín vs Vasco da Gama
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Lanús vs Cienciano
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Sporting Cristal vs Bragantino
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Brasileirao HOY

  • Coritiba vs Palmeiras
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Chapecoense vs Flamengo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Internacional vs Cruzeiro
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Sao Paulo vs Athletico Paranaense
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz

Partidos de la MLS de Estados Unidos HOY

  • Columbus vs NY City
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • Cincinnati vs Vancouver
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • Inter Miami vs Chicago
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • New England vs Toronto
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • Philadelphia vs NY Red Bulls
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • Charlotte vs Atlanta
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • Austin vs Seattle
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • Houston vs DC United
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • Nashville vs Montreal
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • Kansas City vs Minnesota
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • Colorado vs San Diego FC
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • LA Galaxy vs St. Louis
  • Hora: 9.30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • Los Angeles vs Salt Lake
  • Hora: 9.30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • Portland vs Dallas
  • Hora: 9.30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • San Jose Earthquakes vs Orlando City
  • Hora: 9.30 p. m.
  • Canal: Apple TV

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Macará vs Cuenca
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • Independiente de Valle vs Técnico
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • Manta vs LDU
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV
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