Carlos Zegarra Presser: ”El deporte peruano vive del milagro, no del sistema”

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Carlos Zegarra Presser ha sido tres veces director nacional del Instituto Peruano del Deporte, exdirector ejecutivo del Proyecto Especial Legado y exdirector de educación física y deporte del Ministerio de Educación. Hoy, vicepresidente de la Federación Internacional de Judo y presidente de la Confederación Panamericana, Carlos Zegarra Presser —olímpico en Beijing 2008, séptimo Dan en su disciplina— ha conducido las principales instituciones del deporte peruano y hoy integra el directorio mundial. Pocos en el país pueden hablar con esa autoridad: por dentro y por arriba.

La conversación llega en un momento crítico. A poco más de un año de los Juegos Panamericanos Lima 2027, el país acumula infraestructura subutilizada, una generación de medallistas que envejece sin recambio, una franja juvenil abandonada entre los 14 y 17 años, y una ofensiva legislativa y judicial que pretende reescribir las reglas del deporte sin consultar a quienes lo operan. "El deporte peruano vive más cerca del milagro que del sistema", plantea Zegarra desde el primer minuto. "Y los milagros no son política pública."

Lo que sigue es una conversación sin rodeos: la rectoría sobre la infraestructura tras la extinción de Legado —institución que él mismo dirigió—, la pertinencia de convertir el IPD en Ministerio del Deporte, los intentos por provocar vacíos de poder en federaciones legítimamente electas, la propuesta de polideportivos verticales para un país que ya no tiene suelo donde lo necesita. Habla un dirigente que sigue subiendo al tatami. Y un hombre que ha visto el aparato deportivo del Estado desde su despacho central —y que por eso no se permite la comodidad de criticar sin proponer.

—¿Son importantes los cargos para ayudar al deporte?

Soy vicepresidente de la Federación Internacional de Judo y presidente de la Confederación Panamericana de Judo. Pero prefiero tener posturas más que posiciones. Los cargos son un instrumento; el resultado es la noticia. Como deportista estuve en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 y a mí me dio una certeza: el deporte peruano puede llegar arriba cuando hay método. Hoy defiendo lo mismo, pero desde el otro lado de la mesa. Ser deportista olímpico es mi identidad. Es mi mejor trayectoria.

—Situación actual del deporte nacional: ¿cuál es su opinión?

El deporte peruano vive más cerca del milagro que del sistema. Y los milagros no son política pública: son excepciones que el Estado celebra para no explicar la regla.

—Muchos de nuestros deportistas de Lima 2019 no estarán en Lima 2027. ¿Ha habido un trabajo en el recambio generacional?

Recambio y reemplazo no son sinónimos. Reemplazar es ocupar una silla; recambiar es construir la siguiente generación. Lo primero lo improvisamos siempre; lo segundo, nunca lo hemos hecho.

—¿Por qué se apoya al alto rendimiento y hay una brecha en el apoyo a los talentos que se pierden entre los 14 y 17 años?

Sostener al medallista es barato, formarlo es caro. Por eso el Estado prefiere lo primero. Y por eso el Perú produce medallistas aislados, no generaciones.

—¿Qué perspectivas ve para Lima 2027? ¿Se está trabajando?

Lima 2027 no se gana en el podio. Se gana en la organización. Y ese examen ya empezó hace rato, no el día de la ceremonia inaugural.

—¿Qué puede aportar un nuevo gobierno al cambio en el deporte?

El deporte peruano no necesita un nuevo gobierno. Necesita que deje de empezar de cero cada vez que cambia el gobierno.

—Cuando estuvo en Legado habló de ser el máximo ente rector de infraestructura deportiva. ¿En qué quedó eso?

Legado se extinguió; la rectoría que defendí, no. Los proyectos especiales mueren; las funciones deben continuar cuando son positivas. Hoy esa responsabilidad le toca al IPD.

—Necesitamos más Videnas en el país

Necesitamos más Videnas, sí, pero no réplicas. Necesitamos el modelo Videna descentralizado. El error sería confundir un edificio con un sistema.

—¿En qué basa su propuesta de 'Polideportivos verticales'?

El Perú no tiene suelo donde lo necesita. Si no construimos hacia arriba, no construimos. Es geometría, no ideología.

—¿El IPD debe ser Ministerio del Deporte?

Ministerio, sí, pero no por el rango; por la capacidad de decisión. Un ministerio mal concebido es peor que un IPD bien dirigido.

—En el Congreso quieren cambiar la ley del deporte, pero muchas federaciones no fueron consultadas. ¿Por qué?

Una ley del deporte que no consulta a las federaciones es una ley sobre el deporte, no del deporte. Es como legislar sobre medicina sin médicos en la sala.

—¿Hay malos perdedores en el deporte? Lo digo porque hay grupos que empapelan a federaciones elegidas.

Hay quienes confunden la derrota electoral con la oportunidad de litigio. La democracia federativa no se discute en ningún pasillo.

—¿Quieren provocar el caos o vacío de poder en el deporte?

Sí. Y el cálculo es transparente: si no pueden ganar la federación, prefieren que no exista federación. Ese es el verdadero rostro del empapelador.

—¿Cómo le fue en el campo de entrenamiento internacional de judo en la Videna?

Trajimos al mundo a entrenar a Lima. Y Lima respondió a la altura. Esa es la tarea de un dirigente: convertir al país en destino, no solo en participante.

Premiación de la Copa Panamericana Cadetes y Junior Lima 2026. Foto: cortesía

—Finalmente, ¿cómo ve el judo peruano?

El judo peruano dejó de ser promesa. Hoy es proceso. Y en deporte, solo el proceso produce medallas: la promesa entretiene, el proceso compite.