Técnico Mano Menezes viene armando su equipo con miras al amistoso de este viernes ante Haití.

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Bajo un sofocante calor que supera los 30 grados, la selección peruana completó el último martes su segundo día de trabajos en la cancha de fútbol del Palmer Trinity School en Miami. El técnico Mano Menezes aclara el panorama y arma su once con miras a este primer amistoso frente a Haití (viernes 5 de junio) en el NU Stadium, escenario cuyo campo reconocerá esta tarde (4.30 p. m.).

Ante el conjunto caribeño, el DT brasileño tiene pensado mandar un esquema 4-3-3 conformado por Pedro Gallese en el arco. En la línea defensiva, Oliver Sonne cubrirá la banda derecha, mientras que la zaga central estaría compuesta por Renzo Garcés junto a Fabio Gruber, la principal novedad en la alineación. Por el sector izquierdo, Marcos López se perfila como la opción inicial. En el mediocampo, Yoshimar Yotún irá acompañado de Erick Noriega para dejar más suelto a Jairo Concha, teniendo también a André Carrillo como una de las alternativas. Finalmente, en el ataque y ante la ausencia obligada por lesión de Álex Valera, Adrián Ugarriza ocuparía el puesto de delantero centro, flanqueado por Maxloren Castro y Jairo Vélez. Bassco Soyer también estará a la expectativa de lo que ordene Menezes, gracias a su buena campaña en el Gil Vicente Sub-23 de Portugal.

“Creo que es hora de asumir la responsabilidad, hay algunos jugadores también experimentados. Cada vez que llegan nuevos futbolistas, el mensaje es claro: representar la camiseta de la selección no es fácil. Hay que tener compromiso y darlo todo. Me encuentro feliz de poder estar aquí nuevamente y afrontar estos próximos partidos”, dijo Marcos López, titular en el Copenhague y que durante la temporada disputó 29 partidos en la Superliga de Dinamarca, 13 en la Champions League (incluyendo fases previas) y seis en la Copa de Dinamarca.

Cabe remarcar que este miércoles el técnico Mano Menezes ofrecerá una conferencia de prensa previa al duelo contra Haití.