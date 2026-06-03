HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Técnico Mano Menezes viene armando su equipo con miras al amistoso de este viernes ante Haití.

Selección peruana reconocerá esta tarde el NU Stadium de Miami, escenario donde enfrentará al elenco caribeño.

Mano Menezes suma dos amistosos con la selección peruana.
Mano Menezes suma dos amistosos con la selección peruana. | FPF
Escuchar
Resumen
Compartir

Bajo un sofocante calor que supera los 30 grados, la selección peruana completó el último martes su segundo día de trabajos en la cancha de fútbol del Palmer Trinity School en Miami. El técnico Mano Menezes aclara el panorama y arma su once con miras a este primer amistoso frente a Haití (viernes 5 de junio) en el NU Stadium, escenario cuyo campo reconocerá esta tarde (4.30 p. m.).

PUEDES VER: ¿Cuándo juega Perú vs. Haití? Horario confirmado y dónde ver el partido EN VIVO

lr.pe

Ante el conjunto caribeño, el DT brasileño tiene pensado mandar un esquema 4-3-3 conformado por Pedro Gallese en el arco. En la línea defensiva, Oliver Sonne cubrirá la banda derecha, mientras que la zaga central estaría compuesta por Renzo Garcés junto a Fabio Gruber, la principal novedad en la alineación. Por el sector izquierdo, Marcos López se perfila como la opción inicial. En el mediocampo, Yoshimar Yotún irá acompañado de Erick Noriega para dejar más suelto a Jairo Concha, teniendo también a André Carrillo como una de las alternativas. Finalmente, en el ataque y ante la ausencia obligada por lesión de Álex Valera, Adrián Ugarriza ocuparía el puesto de delantero centro, flanqueado por Maxloren Castro y Jairo Vélez. Bassco Soyer también estará a la expectativa de lo que ordene Menezes, gracias a su buena campaña en el Gil Vicente Sub-23 de Portugal.

“Creo que es hora de asumir la responsabilidad, hay algunos jugadores también experimentados. Cada vez que llegan nuevos futbolistas, el mensaje es claro: representar la camiseta de la selección no es fácil. Hay que tener compromiso y darlo todo. Me encuentro feliz de poder estar aquí nuevamente y afrontar estos próximos partidos”, dijo Marcos López, titular en el Copenhague y que durante la temporada disputó 29 partidos en la Superliga de Dinamarca, 13 en la Champions League (incluyendo fases previas) y seis en la Copa de Dinamarca.

Cabe remarcar que este miércoles el técnico Mano Menezes ofrecerá una conferencia de prensa previa al duelo contra Haití.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Cuándo juega Perú vs. Haití? Horario confirmado y dónde ver el partido EN VIVO

¿Cuándo juega Perú vs. Haití? Horario confirmado y dónde ver el partido EN VIVO

LEER MÁS
Renzo Garcés lanza advertencia a Lamine Yamal previo al amistoso Perú vs España: "Pasa la pelota o el jugador, no los dos"

Renzo Garcés lanza advertencia a Lamine Yamal previo al amistoso Perú vs España: "Pasa la pelota o el jugador, no los dos"

LEER MÁS
Paolo Guerrero se ilusiona con llegada de 2 referentes de la selección peruana a Alianza Lima: "Por su venas corre sangre blanquiazul"

Paolo Guerrero se ilusiona con llegada de 2 referentes de la selección peruana a Alianza Lima: "Por su venas corre sangre blanquiazul"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuándo juega Perú vs. Haití? Horario confirmado y dónde ver el partido EN VIVO

¿Cuándo juega Perú vs. Haití? Horario confirmado y dónde ver el partido EN VIVO

LEER MÁS
Partidos de hoy, miércoles 3 de junio: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO y gratis

Partidos de hoy, miércoles 3 de junio: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO y gratis

LEER MÁS
'Chicho' Salas ganó millonaria demanda a Alianza Lima: PJ ordenó indemnización al DT por daños y perjuicios

'Chicho' Salas ganó millonaria demanda a Alianza Lima: PJ ordenó indemnización al DT por daños y perjuicios

LEER MÁS
Piero Quispe deja Sydney FC y Universitario acelera su regreso: el obstáculo que frena su fichaje

Piero Quispe deja Sydney FC y Universitario acelera su regreso: el obstáculo que frena su fichaje

LEER MÁS
Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como nuevo entrenador si gana las elecciones del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como nuevo entrenador si gana las elecciones del Real Madrid

LEER MÁS
Sorpresa en la Liga 1: Javier Rabanal cerca de dar el golpe y asumir la dirección técnica de poderoso club

Sorpresa en la Liga 1: Javier Rabanal cerca de dar el golpe y asumir la dirección técnica de poderoso club

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025