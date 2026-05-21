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Partidos de hoy, jueves 21 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores enfrentamientos en la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Cienciano, Wolfsburg y Alianza Atlético juegan hoy jueves 21 de mayo en sus respectivas competiciones. Foto: Sudamericana/Bundesliga/Liga 1/composición LR
Cienciano, Wolfsburg y Alianza Atlético juegan hoy jueves 21 de mayo en sus respectivas competiciones. Foto: Sudamericana/Bundesliga/Liga 1/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 21 de mayo de 2026 continúa la jornada deportiva con duelos atractivos en la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN y DirecTV o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En Uruguay, Peñarol recibirá a Corinthians en uno de los partidos más llamativos de la jornada en la Copa Libertadores. Por su parte, Cienciano visitará a Atlético Mineiro en busca de un triunfo que lo mantenga en el primer lugar del Grupo B de la Copa Sudamericana. En la misma competición, Alianza Atlético de Sullana enfrentará a Macará de Ecuador en el último duelo de la fecha 5. En Alemania, se juegan los playoffs de permanencia en la Bundesliga. Wolfsburgo deberá enfrentar al Paderborn para conocer qué equipo jugará la próxima temporada en la primera división de dicho país.

PUEDES VER: Clarivett Yllescas le pide a figura de Alianza Lima que vaya a jugar al extranjero: “Aquí es fácil, están cómodas”

lr.pe

Partido de la Copa Libertadores HOY

  • La Guaira vs Independiente Rivadavia
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Peñarol vs Corinthians
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Universidad Católica vs Barcelona SC
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Atlético Mineiro vs Cienciano
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Puerto Cabello vs Juventud
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Racing Club vs Caracas
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Blooming vs Carabobo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Macará vs Alianza Atlético
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Wolfsburgo vs Paderborn
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: ESPN
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