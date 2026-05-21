Partidos de hoy, jueves 21 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 21 de mayo de 2026 continúa la jornada deportiva con duelos atractivos en la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN y DirecTV o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En Uruguay, Peñarol recibirá a Corinthians en uno de los partidos más llamativos de la jornada en la Copa Libertadores. Por su parte, Cienciano visitará a Atlético Mineiro en busca de un triunfo que lo mantenga en el primer lugar del Grupo B de la Copa Sudamericana. En la misma competición, Alianza Atlético de Sullana enfrentará a Macará de Ecuador en el último duelo de la fecha 5. En Alemania, se juegan los playoffs de permanencia en la Bundesliga. Wolfsburgo deberá enfrentar al Paderborn para conocer qué equipo jugará la próxima temporada en la primera división de dicho país.

Partido de la Copa Libertadores HOY

La Guaira vs Independiente Rivadavia

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Peñarol vs Corinthians

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Universidad Católica vs Barcelona SC

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

Atlético Mineiro vs Cienciano

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DirecTV

Puerto Cabello vs Juventud

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Racing Club vs Caracas

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN

Blooming vs Carabobo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DirecTV

Macará vs Alianza Atlético

Hora: 9.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY