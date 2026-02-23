La MLS viene creciendo cada vez más. La inclusión de futbolistas importantes al campeonato estadounidense se está volviendo algo muy común en los últimos años. Incluso, está muy cerca de cerrarse un gran fichaje para esta temporada, sería el del francés Antoine Griezmann. El campeón del mundo con Francia, sería el fichaje 'bomba' del Orlando City, club donde milita el peruano Wilder Cartagena.

Según lo informado por el periodista estadounidense Tom Borget, el delantero del Atlético de Madrid tendría todo arreglado para fichar por el Orlando City de la MLS. Esta noticia fue compartida por Fabrizio Romano, quien se encarga de dar las primicias deportivas a nivel mundial. De igual forma, César Luis Merlo hizo lo propio a través de sus redes sociales.

Wilder Cartagena compartiría equipo con Antoine Griezmann en Orlando City

Según informó el medio The Athletic, el equipo de Wilder Cartagena tiene muy avanzadas las negociaciones para cerrar la contratación de Antoine Griezmann, quien fue campeón del mundo con Francia en el 2018. En un principio, el acuerdo del delantero con el club estadounidense sería por tres temporadas. Tengamos en cuenta que el galo aún tiene contrato con Atlético de Madrid hasta mediados del 2027.

A diferencia de otros fichajes, el francés llegaría a la MLS en plena vigencia, ya que viene teniendo continuidad en una de las mejores ligas del mundo, como es la española. De esta forma, Antoine Griezmann, compartiría equipo con el peruano Wilder Cartagena, quien hace poco volvió a lesionarse.

¿En qué equipos ha jugado Antoine Griezmann?

El delantero francés ha pasado casi toda su carrera futbolística en el fútbol español. Esta es la lista de equipos por donde pasó el campeón del mundo con la selección francesa: