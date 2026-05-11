Partidos de hoy, lunes 11 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 11 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1) y Europa (LaLiga de España, Premier League) por las señales de canales como L1 MAX, ESPN o desde servicios de streaming (Liga 1 Play, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Universitario de Deportes y Sport Boys serán los encargados de cerrar la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. Por otra parte, Tottenham juega un duelo clave por la permanencia en la Premier League.

Partidos de la Liga 1 HOY

Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 MAX

Universitario vs Sport Boys

Hora: 8.30 p. m.

Canal: L1 MAX

Partidos de HOY en LaLiga

Rayo Vallecano vs Girona

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 3, Disney Plus

Partidos de HOY en la Premier League

Tottenham vs Leeds United

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Liga 2