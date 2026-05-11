Partidos de hoy, lunes 11 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de LaLiga de España, la Premier League y el cierre de la fecha 14 de la Liga 1.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 11 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1) y Europa (LaLiga de España, Premier League) por las señales de canales como L1 MAX, ESPN o desde servicios de streaming (Liga 1 Play, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Universitario de Deportes y Sport Boys serán los encargados de cerrar la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. Por otra parte, Tottenham juega un duelo clave por la permanencia en la Premier League.
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Partidos de la Liga 1 HOY
- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 MAX
- Universitario vs Sport Boys
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: L1 MAX
Partidos de HOY en LaLiga
- Rayo Vallecano vs Girona
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 3, Disney Plus
Partidos de HOY en la Premier League
- Tottenham vs Leeds United
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de HOY en la Liga 2
- Pirata FC vs Cantolao
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Bicolor+, Juntos TV.