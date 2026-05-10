Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Deportes

Partidos de hoy, domingo 10 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Liga 1, Premier League y la definición de LaLiga de España.

Programación de los partidos de hoy, domingo 10 de mayo. Foto: Los Chankas/AFP/Santos FC
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 10 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional) y Europa (LaLiga de España, Premier League) por las señales de canales como DSports, L1 MAX, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Liga 1 Play, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El clásico Barcelona vs Real Madrid promete regalarnos muchas emociones. Los blaugranas se encuentran ante una oportunidad histórica de ganar LaLiga frente a su eterno rival. Por otra parte, en territorio peruano, Los Chankas buscarán un triunfo en Cusco para reducir diferencias con Alianza Lima.

Partidos de la Liga 1 HOY

  • Sport Huancayo vs Juan Pablo II
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 MAX
  • Comerciantes Unidos vs Melgar
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: L1 MAX
  • Cusco FC vs Los Chankas
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: L1 MAX

Partidos de HOY en LaLiga

  • Athletic Club vs Valencia
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Barcelona vs Real Madrid
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de HOY en la Premier League

  • Nottingham Forest vs Newcastle
  • Hora: 8.30 a. m.
  • Canal: Disney Plus
  • West Ham vs Arsenal
  • Hora: 10.30 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina

  • Rosario Central vs Independiente
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Estudiantes La Plata vs Racing
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • River Plate vs San Lorenzo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos del Brasileirao HOY

  • Corinthians vs Sao Paulo
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Santos vs Bragantino
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Premiere, Fanatiz
  • Gremio vs Flamengo
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Premiere, Fanatiz
