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Deportes

Partidos de hoy, viernes 8 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la fecha 14 de la Liga 1, LaLiga de España y la Copa Argentina.

Programación de los partidos de hoy, viernes 8 de mayo. Foto: FC Cajamarca
Programación de los partidos de hoy, viernes 8 de mayo. Foto: FC Cajamarca
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 8 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Argentina, Liga 1) y Europa (LaLiga de España) por las señales de canales como L1 MAX, ESPN o desde servicios de streaming (Liga 1 Play, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La fecha 14 del Torneo Apertura será clave para varios equipos: UTC y FC Cajamarca se encargarán de abrir la jornada en el Héroes de San Ramón. Por otra parte, Liverpool de Jorge Fossati buscará su segundo triunfo en el certamen uruguayo.

PUEDES VER: Facundo Morando defiende el nivel de las jugadoras peruanas: "Me sorprende cuando dicen que no entrenan o no son disciplinadas"

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Partidos de la Liga 1 HOY

  • UTC vs FC Cajamarca
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 MAX

Partidos de HOY en LaLiga

  • Levante vs Osasuna
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Copa Argentina

  • Banfield vs San Martín de Tucumán
  • Hora: 7.10 p. m.
  • Canal: TyC Sports

Partidos de HOY en la Primera División de Uruguay

  • Montevideo Wanderers vs Liverpool
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Antel TV, Disney Plus
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