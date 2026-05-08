Partidos de hoy, viernes 8 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la fecha 14 de la Liga 1, LaLiga de España y la Copa Argentina.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 8 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Argentina, Liga 1) y Europa (LaLiga de España) por las señales de canales como L1 MAX, ESPN o desde servicios de streaming (Liga 1 Play, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La fecha 14 del Torneo Apertura será clave para varios equipos: UTC y FC Cajamarca se encargarán de abrir la jornada en el Héroes de San Ramón. Por otra parte, Liverpool de Jorge Fossati buscará su segundo triunfo en el certamen uruguayo.
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Partidos de la Liga 1 HOY
- UTC vs FC Cajamarca
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 MAX
Partidos de HOY en LaLiga
- Levante vs Osasuna
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de HOY en la Copa Argentina
- Banfield vs San Martín de Tucumán
- Hora: 7.10 p. m.
- Canal: TyC Sports
Partidos de HOY en la Primera División de Uruguay
- Montevideo Wanderers vs Liverpool
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Antel TV, Disney Plus