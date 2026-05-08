Partidos de hoy, viernes 8 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 8 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Argentina, Liga 1) y Europa (LaLiga de España) por las señales de canales como L1 MAX, ESPN o desde servicios de streaming (Liga 1 Play, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La fecha 14 del Torneo Apertura será clave para varios equipos: UTC y FC Cajamarca se encargarán de abrir la jornada en el Héroes de San Ramón. Por otra parte, Liverpool de Jorge Fossati buscará su segundo triunfo en el certamen uruguayo.

Partidos de la Liga 1 HOY

UTC vs FC Cajamarca

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 MAX

Partidos de HOY en LaLiga

Levante vs Osasuna

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Copa Argentina

Banfield vs San Martín de Tucumán

Hora: 7.10 p. m.

Canal: TyC Sports

Partidos de HOY en la Primera División de Uruguay