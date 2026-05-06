Lionel Messi y Carlos Villagrán ‘Kiko’ se encuentran en Miami y actor lo sorprende con un beso: “Te sigo de toda la vida”

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El reconocido comediante mexicano Carlos Villagrán expresó su admiración por Lionel Messi, capitán de la selección argentina, tras un encuentro en las instalaciones del Inter Miami CF. Durante este momento, Villagrán reveló que su mayor anhelo era poder estrechar la mano del astro del fútbol.

Este deseo surgió mientras el actor disfrutaba del ambiente festivo en el Chase Stadium, rodeado de miles de aficionados que también vitoreaban el nombre del número diez. La presencia del querido Kiko, personaje de 'El chavo del 8', atrajo la atención de los medios, quienes documentaron su genuina emoción antes del esperado partido.

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Carlos Villagrán besa a Lionel Messi

La reunión tuvo lugar pocas horas después del partido que disputó Lionel Messi con su equipo, donde ambos íconos compartieron momentos de alegría y respeto mutuo. El actor, de 82 años, describió el encuentro como sumamente cordial y destacó el intercambio de palabras afectivas.

"Vienes a ver a Messi, ¡que es mi ídolo! Le tengo que tocar la puerta y decirle: 'No me voy a morir sin darte la mano'", expresó. Al encontrarse con el futbolista, el actor no pudo contener su emoción. “Te sigo de toda la vida”, comentó mientras se acercaba para darle un beso en la mejilla, provocando risas en el argentino.

Durante el encuentro, el futbolista rosarino mostró su humildad al recibir al humorista con una actitud abierta, agradeciendo el cariño que ha recibido desde México. Messi firmó una camiseta oficial del Inter Miami, un gesto que simboliza la conexión entre el deporte y el arte.

El capitán argentino, habituado a interactuar con figuras de Hollywood y deportistas de alto nivel, se mostró especialmente emocionado por la trayectoria del comediante. Ambos son referentes de la cultura latinoamericana y logran superar las barreras generacionales a través de su talento.

El video del encuentro, publicado por Villagrán en sus redes sociales, alcanzó millones de visualizaciones en pocos minutos a nivel global. Los seguidores elogiaron la sencillez de ambos, que se trataron con admiración y desafiaron las jerarquías profesionales establecidas.