Partidos de hoy, viernes 24 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la LaLiga de España, Liga Profesional Argentina y la Premier League de Inglaterra.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 24 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga Profesional Argentina) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Luego del triunfo del Barcelona ante Celta de Vigo, Real Madrid necesita con urgencia los 3 puntos ante el Betis de Manuel Pellegrini para reducir ventajas en la lucha por el título.
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Partidos de LaLiga de España HOY
- Betis vs Real Madrid
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de HOY en la Premier League
- Sunderland vs Nottingham Forest
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de HOY en la Liga Profesional
- Estudiantes Río Cuarto vs Rosario Central
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: TyC Sports, TNT Sports
- Plantense vs San Lorenzo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: TyC Sports, ESPN Premium
- Racing vs Barracas Central
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Disney Plus, TNT Sports.