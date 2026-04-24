HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE
Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     
Deportes

Partidos de hoy, viernes 24 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la LaLiga de España, Liga Profesional Argentina y la Premier League de Inglaterra.

Programación de los partidos de hoy, viernes 24 de abril. Foto: composición LR/Real Madrid
Programación de los partidos de hoy, viernes 24 de abril. Foto: composición LR/Real Madrid

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 24 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga Profesional Argentina) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Luego del triunfo del Barcelona ante Celta de Vigo, Real Madrid necesita con urgencia los 3 puntos ante el Betis de Manuel Pellegrini para reducir ventajas en la lucha por el título.

PUEDES VER: Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados tras los partidos pendientes de la fecha 10 del Torneo Apertura

lr.pe

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Betis vs Real Madrid
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de HOY en la Premier League

  • Sunderland vs Nottingham Forest
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Liga Profesional

  • Estudiantes Río Cuarto vs Rosario Central
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports, TNT Sports
  • Plantense vs San Lorenzo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: TyC Sports, ESPN Premium
  • Racing vs Barracas Central
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus, TNT Sports.
Notas relacionadas
Partidos de hoy, lunes 30 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, lunes 30 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, domingo 29 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, sábado 28 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, sábado 28 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jean Ferrari arremete contra Nolberto Solano por criticar a la FPF y Alex Valera: "Estuvo 10 años y no hizo absolutamente nada"

Jean Ferrari arremete contra Nolberto Solano por criticar a la FPF y Alex Valera: "Estuvo 10 años y no hizo absolutamente nada"

LEER MÁS
Partidos de hoy, jueves 23 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, jueves 23 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Betis EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 32 de LaLiga de España

Real Madrid vs Real Betis EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 32 de LaLiga de España

LEER MÁS
Puma Carranza le contesta a Paolo Guerrero tras ningunear su idolatría en Universitario: "Mi carrera siempre fue limpia"

Puma Carranza le contesta a Paolo Guerrero tras ningunear su idolatría en Universitario: "Mi carrera siempre fue limpia"

LEER MÁS
¡Los Chankas lideran el Apertura! Vencieron 1-0 a Cienciano en Andahuaylas y se ubican en lo más alto de la tabla de posiciones

¡Los Chankas lideran el Apertura! Vencieron 1-0 a Cienciano en Andahuaylas y se ubican en lo más alto de la tabla de posiciones

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025