Partidos de hoy, viernes 24 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 24 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga Profesional Argentina) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Luego del triunfo del Barcelona ante Celta de Vigo, Real Madrid necesita con urgencia los 3 puntos ante el Betis de Manuel Pellegrini para reducir ventajas en la lucha por el título.

Partidos de LaLiga de España HOY

Betis vs Real Madrid

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de HOY en la Premier League

Sunderland vs Nottingham Forest

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Liga Profesional