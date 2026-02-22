HOYSuscripcion LR Focus

Julieta Lazcano recordó su paso por Alianza Lima y admitió que le gustaría volver: "El club superó mis expectativas"

Julieta Lazcano ilusionó a los hinchas de Alianza Lima tras expresar su deseo de volver al club. La voleibolista argentina también se refirió a cómo fue su experiencia durante su etapa en el equipo.

Julieta Lazcano habló sobre su vuelta a Alianza Lima. Foto: composición LR/X/Instagram
Julieta Lazcano volvió a aparecer vía redes sociales donde ilusionó a los hinchas tras hablar sobre un posible regreso al conjunto blanquiazul. Mediante una historia, Lazcano fue consultada sobre si quisiera regresar a Alianza Lima, donde manifestó que sí desearía, pues vivió experiencias únicas. Sin embargo, aclaró que actualmente se mantiene enfocada en su maternidad, aunque no descartó regresar en un futuro.

Como se recuerda, la voleibolista argentina salió de Alianza sin dar muchos detalles; semanas después se llegó a conocer que estaba esperando un bebé. Sin embargo, siempre dejó en claro que el club nunca se portó mal con ella. “Hoy les cuento que no sigo en Alianza, pero la razón es que no voy a jugar esta temporada al vóley. Es una decisión de vida, nada tiene que ver el club, ellos han sido excelentes conmigo y siempre lo agradeceré de corazón”, escribió en su momento vía Instagram Lazcano.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín HOY por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley?

lr.pe

Julieta Lazcano habló sobre su posible regreso a Alianza Lima

En su cuenta de Instagram, una seguidora le consultó si le gustaría regresar a Alianza Lima, y Julieta Lazcano respondió que sí, ya que se marchó orgullosa del trato que recibió del club, aunque luego le ocurrieron muchas cosas.

"¿Si quisiera? Sí, claro. Yo disfruté muchísimo la temporada que jugué. Me fui muy orgullosa de todo. El club había superado mis expectativas para cuando fui para allá, pero bueno, me pasaron un montón de cosas. Me enamoré, después decidí formar una familia y ahora estoy como recién en post parto, pero en lo que respecta al club, yo no tengo nada qué decir más que agradecer el cariño a toda la gente", fueron las palabras de la 'Princesita'.

¿Por qué Julieta Lazcano se fue de Alianza Lima?

Julieta Lazcano fue una de las figuras de Alianza Lima para obtener el bicampeonato en la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, fue grande la sorpresa cuando se anunció que no iba a continuar para la temporada 2025-26, esto luego de quedar embarazada del preparador físico del conjunto blanquiazul. Tras esto, Cenaida Uribe, jefa del equipo, tuvo una determinante opinión al respecto.

"Para mí terminó mal (la relación). No puedes tener una jugadora que se mata con un preparador físico. Nunca me di cuenta. Lo primero que hice fue sacarlo a él porque eso no se permite. Siempre lo he escuchado de entrenadores: entrenador que se mete con jugadora está fuera inmediatamente. Es lo que yo hice", declaró en su momento para el programa 'AquiTVO'.

Equipos dónde ha jugado Julieta Lazcano

  • Alianza Lima
  • Gresik Petrokimia
  • Stade français Paris Saint-Cloud
  • Fluminense FC
  • E.Leclerc Radomka Radom
  • Curitiba Vôlei
  • Saint-Raphaël Var Volley-Ball
  • Stade français Paris Saint-Cloud
  • Istres Provence Volley
  • Vandœuvre Nancy Volley-Ball
  • Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Scavolini Pesaro
  • Club 9 de Julio
  • Selección Argentina Juvenil
