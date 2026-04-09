Partidos de hoy, jueves 9 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 9 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de la Europa League, Conference League y torneos de Sudamérica como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium o DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La primera fecha en la fase de grupos de Copa Libertadores termina hoy con el duelo de Independiente Santa Fe ante Peñarol como uno de los más destacados de la jornada. Por la Copa Sudamericana, Cienciano viajará a Uruguay para enfrentar a Juventud, con la misión de sacar un buen resultado en su debut. El fútbol en Europa también continúa con los cuartos de final de la Europa League y Conference League.

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Rosario Central vs Independiente del Valle

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Universidad Central vs Libertad

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Platense vs Corinthians

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN

Independiente Santa Fe vs Peñarol

Hora: 9.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

Botafogo vs Caracas

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DirecTV

Juventud vs Cienciano

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DirecTV

Carabobo vs Bragantino

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Macará vs América de Cali

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DirecTV

Partidos de Europa League HOY

Bolonia vs Aston Villa

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Friburgo vs Celta de Vigo

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Oporto vs Nottingham Forest

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Conference League HOY