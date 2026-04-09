Partidos de hoy, jueves 9 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en el fútbol europeo y torneos sudamericanos como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 9 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de la Europa League, Conference League y torneos de Sudamérica como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium o DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La primera fecha en la fase de grupos de Copa Libertadores termina hoy con el duelo de Independiente Santa Fe ante Peñarol como uno de los más destacados de la jornada. Por la Copa Sudamericana, Cienciano viajará a Uruguay para enfrentar a Juventud, con la misión de sacar un buen resultado en su debut. El fútbol en Europa también continúa con los cuartos de final de la Europa League y Conference League.
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Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Rosario Central vs Independiente del Valle
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Universidad Central vs Libertad
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Platense vs Corinthians
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Independiente Santa Fe vs Peñarol
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Botafogo vs Caracas
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Juventud vs Cienciano
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Carabobo vs Bragantino
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Macará vs América de Cali
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DirecTV
Partidos de Europa League HOY
- Bolonia vs Aston Villa
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Friburgo vs Celta de Vigo
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Oporto vs Nottingham Forest
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Conference League HOY
- Rayo Vallecano vs AEK
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Mainz 05 vs Strasbourg
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Crystal Palace vs Fiorentina
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Shakhtar vs AZ
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium