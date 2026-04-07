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Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO: hora y canal del partido por la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El partido por la primera jornada de la Copa Sudamericana entre Alianza Atlético (Perú) y Tigre (Argentina) se disputará en el estadio Miguel Grau del Callao.

Alianza Atlético recibirá a Tigre por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR
Alianza Atlético recibirá a Tigre por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO juegan este martes 7 de abril, desde las 9.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo en el estadio Miguel Grau del Callao con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes hacerlo a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo peruano logró su clasificación a la fase de grupos de la competición tras eliminar a Deportivo Garcilaso en la fase preliminar. Los de Sullana no podrán jugar como locales en su estadio habitual, por ello, harán uso del Miguel Grau del Callao para afrontar esta etapa. Por el lado de Tigre, no se encuentra pasando por un buen momento futbolístico, producto de ello, no gana hace siete partidos en el fútbol argentino.

PUEDES VER: Canal de TV para ver Cienciano - Juventud por el partido de la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026

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¿A qué hora juega Alianza Atlético vs Tigre?

Los equipos de Alianza Atlético y Tigre se enfrentan por la fecha 1 en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Este duelo se juega este martes 7 de abril desde las 9.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 8.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. (8/04)

¿Dónde ver Alianza Atlético vs Tigre?

El partido Alianza Atlético vs Tigre, por la jornada 1 de la Copa Sudamericana 2026, será transmitido por el canal DirecTV.

Alineaciones probables de Alianza Atlético vs Tigre

  • Alianza Atlético: Prieto; Gordillo, Villegas, Suárez, Perleche; Fernández, Díaz, Lupu; Coronel, Penilla y Lario.
  • Tigre: Zenobio; Álvarez, Barrionuevo, Laso, Arias; Leyes, López, Martímez, Elías; Romero y Russo.

PUEDES VER: ¿Qué canales transmiten el Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

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¿Cómo ver Alianza Atlético vs Tigre por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes hacerlo gracias al servicio streaming de DGO.

Pronóstico de Alianza Atlético vs Tigre

Pese a jugar de visita, las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Tigre para este duelo.

  • Betsson: gana Alianza Atlético (4,45), empate (3,05), gana Tigre (1,88)
  • Betano: gana Alianza Atlético (4,75), empate (3,10), gana Tigre (1,93)
  • Bet365: gana Alianza Atlético (4,75), empate (3,20), gana Tigre (1,90)
  • 1XBet: gana Alianza Atlético (4,60), empate (3,08), gana Tigre (1,88)
  • Coolbet: gana Alianza Atlético (4,40), empate (3,10), gana Tigre (2,00)
  • Doradobet: gana Alianza Atlético (4,75), empate (3,14), gana Tigre (1,95).

¿En qué estadio juegan Alianza Atlético vs Tigre?

El recinto que albergará el partido será el Miguel Grau del Callao. Este escenario tiene capacidad para 17.000 espectadores.

Últimos partidos de Alianza Atlético

Estos fueron los últimos cinco encuentros que disputó el equipo de Sullana en la temporada.

  • Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau | 3.04.26
  • UTC 1-1 Alianza Atlético | 22.03.26
  • Alianza Atlético 3-0 Moquegua | 15.03.26
  • Sporting Cristal 3-1 Alianza Atlético | 7.03.26
  • Alianza Atlético 2-0 Deportivo Garcilaso | 3.03.26.

Últimos partidos de Tigre

El conjunto argentino no viene teniendo un buen presente. Desde hace casi dos meses no saben de triunfos.

  • Tigre 0-2 Independiente Rivadavia | 2.04.26
  • Banfield 1-0 Tigre | 20.03.26
  • Tigre 1-1 Argentinos Jrs. | 10.03.26
  • Tigre 1-1 Vélez Sarsfield | 10.03.26
  • Tigre 2-2 Gimnasia y Esgrima de La Plata | 1.03.26.
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