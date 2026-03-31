HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Análisis del debate presidencial día 1 (ronda 2) | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Partidos de hoy, martes 31 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales por fecha FIFA entre selecciones y del repechaje al Mundial 2026.

Programación de los partidos de hoy, martes 31 de marzo. Foto: composición LR

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 31 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (liga argentina, liga colombiana), repechaje al Mundial 2026 y amistosos internacionales por las señales de canales como ESPN, América TV, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Se disputa la fecha FIFA donde las selecciones vienen teniendo amistosos internacionales. Perú enfrentará a Honduras en su segundo partido con Mano Menezes como entrenador. De igual forma, se conocerán a los últimos clasificados al Mundial 2026. Entre los partidos más llamativos, Bolivia se juega su pase al torneo ante Irak, mientras que Italia buscará hacer lo propio cuando visite a Bosnia-Herzegovina.

lr.pe

Partidos de Repechaje al Mundial 2026 HOY

  • Bosnia-Herzegovina vs Italia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Kosovo vs Turquía
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • República Checa vs Dinamarca
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Suecia vs Polonia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • RD Congo vs Jamaica
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Irak vs Bolivia
  • Hora: 10.00 p. m.
  • Canal: DirecTV

Partidos de la Liga Argentina HOY

  • Aldosivi vs Argentinos Jrs.
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Liga Colombiana HOY

  • Tolima vs Águilas Doradas
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: Win Sports+

Partidos amistosos internacionales HOY

  • Montenegro vs Eslovenia
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Noruega vs Suiza
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • San Marino vs Andorra
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Serbia vs Arabia Saudi
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Hungría vs Grecia
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Perú vs Honduras
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: América TV/ATV/Movistar Deportes
  • Argelia vs Uruguay
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Escocia vs Costa de Marfil
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Austria vs Corea del Sur
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Eslovaquia vs Rumanía
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Gales vs Irlanda del Norte
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Inglaterra vs Japón
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Países Bajos vs Ecuador
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • España vs Egipto
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • EE. UU. vs Portugal
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Argentina vs Zambia
  • Hora: 6.15 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Brasil vs Croacia
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • México vs Bélgica
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: ViX
Notas relacionadas
Partidos de hoy, lunes 30 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, sábado 28 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Lo más visto
Lo último
Lo Más Reciente

Últimas noticias

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025