Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026: partidos de hoy por la fecha 3 del Torneo Apertura

Alianza Lima y Sporting Cristal pueden sacarle 3 puntos de ventaja a Universitario, que descansará en esta fecha. Foto: composición/Liga Femenina

Alianza Lima y Sporting Cristal pueden sacarle 3 puntos de ventaja a Universitario, que descansará en esta fecha. Foto: composición/Liga Femenina

La fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 puede darles a Alianza Lima y Sporting Cristal la posibilidad de sacarle ventaja a Universitario como líderes de la tabla de posiciones. Blanquiazules y celestes serán locales en esta jornada, mientras que las cremas descansarán.

En la lucha por el cuarto puesto, Atlético Andahuaylas y UNSAAC protagonizarán un duelo clave. Flamengo FBC también está en la pelea por dicha casilla, pero la tendrá difícil ante el conjunto íntimo, vigente bicampeón.

Partidos de la Liga Femenina 2026 HOY: fecha 3

Viernes 27 de marzo

Sporting Cristal vs Defensores del Ilucán

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: La Florida

Sábado 28 de marzo

Melgar vs CD Yanapuma

Hora: 10.00 a. m.

Estadio: CAR FBC Melgar

Alianza Lima vs Flamengo FBC

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Hugo Sotil

Domingo 29 de marzo

Carlos A. Mannucci vs FC Killas

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: UPAO

Atlético Andahuaylas vs UNSAAC

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Los Chankas.

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura. Foto: Liga Femenina

Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026

Tras las dos primeras fechas, así va la clasificación del Torneo Apertura. La 'U', Alianza y Cristal están empatados en la cima con el mismo puntaje.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1 Universitario 2 2 20 6 2 Alianza Lima 2 2 10 6 3 Sporting Cristal 2 2 8 6 4 Flamengo FBC 2 1 2 3 5 Atl. Andahuaylas 2 1 -3 3 6 UNSAAC 2 0 0 2 7 Def. Ilucán 2 0 -3 1 8 FC Killas 2 0 -7 1 9 Melgar 1 0 -4 0 10 CD Yanapuma 1 0 -4 0 11 Mannucci 2 0 -19 0

¿En qué canal ver la Liga Femenina 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Liga Femenina 2026 irá gratis por internet a través del canal de YouTube Bicolor+. También se podrá ver por cable en Juntos TV, disponible en Movistar TV (canal 29 y 729 HD) y Claro TV (canal 24 y 535 HD).