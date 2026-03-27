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Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026: partidos de hoy por la fecha 3 del Torneo Apertura

Este viernes arranca una nueva jornada del campeonato peruano de fútbol femenino con el partido Sporting Cristal vs Defensores del Ilucán. Las celestes pueden ser las únicas líderes.

Alianza Lima y Sporting Cristal pueden sacarle 3 puntos de ventaja a Universitario, que descansará en esta fecha. Foto: composición/Liga Femenina
Alianza Lima y Sporting Cristal pueden sacarle 3 puntos de ventaja a Universitario, que descansará en esta fecha. Foto: composición/Liga Femenina

La fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 puede darles a Alianza Lima y Sporting Cristal la posibilidad de sacarle ventaja a Universitario como líderes de la tabla de posiciones. Blanquiazules y celestes serán locales en esta jornada, mientras que las cremas descansarán.

En la lucha por el cuarto puesto, Atlético Andahuaylas y UNSAAC protagonizarán un duelo clave. Flamengo FBC también está en la pelea por dicha casilla, pero la tendrá difícil ante el conjunto íntimo, vigente bicampeón.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Argentina vs Mauritania HOY vía Telefe por partido amistoso internacional?

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Partidos de la Liga Femenina 2026 HOY: fecha 3

Viernes 27 de marzo

  • Sporting Cristal vs Defensores del Ilucán
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: La Florida

Sábado 28 de marzo

  • Melgar vs CD Yanapuma
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Estadio: CAR FBC Melgar
  • Alianza Lima vs Flamengo FBC
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Hugo Sotil

Domingo 29 de marzo

  • Carlos A. Mannucci vs FC Killas
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: UPAO
  • Atlético Andahuaylas vs UNSAAC
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Los Chankas.
Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura. Foto: Liga Femenina

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura. Foto: Liga Femenina

Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026

Tras las dos primeras fechas, así va la clasificación del Torneo Apertura. La 'U', Alianza y Cristal están empatados en la cima con el mismo puntaje.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1Universitario 22206
2Alianza Lima22106
3Sporting Cristal2286
4Flamengo FBC2123
5Atl. Andahuaylas21-33
6UNSAAC2002
7Def. Ilucán20-31
8FC Killas20-71
9Melgar10-40
10CD Yanapuma10-40
11Mannucci20-190

PUEDES VER: ¿A qué hora y dónde ver el partido amistoso Ecuador vs Marruecos por la fecha FIFA 2026?

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¿En qué canal ver la Liga Femenina 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Liga Femenina 2026 irá gratis por internet a través del canal de YouTube Bicolor+. También se podrá ver por cable en Juntos TV, disponible en Movistar TV (canal 29 y 729 HD) y Claro TV (canal 24 y 535 HD).

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