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Deportes

Partidos de hoy, lunes 23 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos más importantes en las ligas de Argentina, Colombia y Venezuela.

Programación de los partidos de hoy, lunes 23 de marzo. Foto: composición de LR/Twitter
Programación de los partidos de hoy, lunes 23 de marzo. Foto: composición de LR/Twitter

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 23 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (liga argentina) por las señales de canales como TyC Sports, RCN o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

A puertas del inicio de una nueva fecha FIFA, son varias las competiciones en Sudamerica que continúan con su desarrollo habitual. En Colombia, Santa Fe y Medellín disputarán uno de los partidos más atractivos de la jornada.

PUEDES VER: Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de la fecha 8 del Torneo Apertura

lr.pe

Partidos de la Liga Profesional Argentina 1 HOY

  • Estudiantes de La Plata vs Central Córdoba
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Huracán vs Barracas Central
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: TyC Sports.

Partidos de la liga colombiana HOY

  • Boyacá Chicó vs Deportes Tolima
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: RCN
  • Santa Fe vs Medellín
  • Hora: 4.10 p. m.
  • Canal: RCN.

Partidos de la Primera División de Venezuela HOY

  • Carabobo vs Academia Puerto Cabello
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: YouTube
  • Metropolitanos vs Anzoátegui
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: YouTube.
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