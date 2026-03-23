Partidos de hoy, lunes 23 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 23 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (liga argentina) por las señales de canales como TyC Sports, RCN o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

A puertas del inicio de una nueva fecha FIFA, son varias las competiciones en Sudamerica que continúan con su desarrollo habitual. En Colombia, Santa Fe y Medellín disputarán uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Partidos de la Liga Profesional Argentina 1 HOY

Estudiantes de La Plata vs Central Córdoba

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Huracán vs Barracas Central

Hora: 7.30 p. m.

Canal: TyC Sports.

Partidos de la liga colombiana HOY

Boyacá Chicó vs Deportes Tolima

Hora: 2.00 p. m.

Canal: RCN

Santa Fe vs Medellín

Hora: 4.10 p. m.

Canal: RCN.

Partidos de la Primera División de Venezuela HOY