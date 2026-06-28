Precio del dólar en VIVO: ¿a cuánto cotiza la divisa en Perú hoy, 28 de junio y cuál es el tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
- Sunat: 110 empresas emitieron facturas falsas por más de S/1.025 millones, ¿cómo afecta a los contribuyentes?
- Pago de gratificaciones 2026: alertan multas de hasta S/110 mil a empresas por errores en el cálculo, ¿qué debes revisar antes de cobrarlo?
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 28 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,390 la compra y S/3,420 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 28 de junio?
BBVA
- Compra: S/3,358
- Venta: S/3,473
Scotiabank
- Compra:S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra:S/3,350
- Venta: S/3,470
Precio del dólar hoy, 28 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 28 de junio
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,420, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.