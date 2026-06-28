➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 28 de junio, según Jhan Sandoval

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¿Quieres saber qué te deparan los astros este domingo 28 junio? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del domingo 30 de junio?