➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 28 de junio, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este miércoles. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 26 de junio, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te deparan los astros este domingo 28 junio? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del domingo 30 de junio?
- Aries: Te costará salir de la cama, pero tienes muchas cosas por hacer y si prolongas tus horas de descanso no te alcanzará el tiempo para avanzar todo lo que habías programado. Tienes que organizarte.
- Tauro: Sientes que alguien en quien confías te ha mentido y ahora que deseas aclaraciones, probablemente, no quiera darte cara por temor. Dale su tiempo y no actúes de manera radical. Paciencia.
- Géminis: Tendrás un deseo por hacer algo distintos. Posiblemente salgas fuera de la ciudad o realices un paseo a lugares con campo y vegetación. Necesitas desconectarte para recuperar tu equilibrio.
- Cáncer: En una reunión familiar alguien hará una opinión que no resuene con tus creencias o ideas personales. Que esto no sea motivo de discusión con las personas que amas. Trata de ser tolerante.
- Leo: Alguien que desea acercarse y conocerte podría alejarte al pensar que no tienes real interés en vincularte. Tu temor a conocer personas nuevas te lleva a dar una imagen equivocada. Reflexión.
- Virgo: Piensa si estás haciendo lo posible para que esa persona se sienta cómoda y bien a tu lado. Darle más importancia a tu relación evitará alejamientos que afecten la estabilidad que has conseguido.
- Libra: Las tensiones laborales y económicas que afrontas no te han permitido ser paciente con una persona sensible y vulnerable. Cuida el proceder que tengas con las personas que realmente te aman.
- Escorpio: Haberte alejado de la persona que amas te está permitiendo reflexionar y darte cuenta de errores que hasta hace poco no habías reconocido. Ahora todo cambia para el bien de tu relación.
- Sagitario: Luego de haberse dicho cosas hirientes, tanto tú como la persona que amas se darán cuenta del mal proceder que han tenido. Hoy buscarán resolver las diferencias y propiciarán la reconciliación.
- Capricornio: Recibirás la visita de amigos que aprecias mucho. La buena vibra y las atenciones que recibirás te harán consciente del cariño que mucha gente siente por ti. Hoy todo cambia para bien.
- Acuario: Esa persona se acerca a ti con buenas intenciones y exponiendo sus sentimientos. Evita que el orgullo te lleve a actuar con una indiferencia que la lastime emocionalmente. Sé más empático.
- Piscis: Aprovecharás las horas libres para avanzar una serie de pendientes que tienes, tanto en lo académico como en lo laboral. Date un tiempo para el descanso y para compartir con tus seres queridos.