Canal de TV confirmado para ver Colombia vs Croacia por amistoso internacional de fecha FIFA

Luis Díaz y Luka Modric fueron convocados para afrontar este partido. Foto: composición LR

Luis Díaz y Luka Modric fueron convocados para afrontar este partido. Foto: composición LR

La selección de Colombia afrontará uno de sus partidos amistosos previo a lo que será el inicio del Mundial 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Croacia por la fecha FIFA de marzo. Este cotejo se llevará a cabo en Estados Unidos, precisamente en el Camping World Stadium, ubicado en Orlando, Florida.

El conjunto colombiano jugará ante Croacia su primer partido del año. Posterior a ello, se medirá ante Francia, también en el país norteamericano.

Canal de TV para ver Colombia vs Croacia por amistoso internacional de fecha FIFA

La transmisión del partido amistoso entre Colombia y Croacia estará a cargo de la señal del canal Caracol y RCN para territorio colombiano.

¿Cuándo juega Colombia vs Croacia?

El conjunto sudamericano se enfrentará al elenco europeo este jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium (Florida, Estados Unidos).

¿A qué hora juega Colombia vs Croacia?

El choque entre Colombia y Croacia tendrá inicio a las 5.00 p. m. (hora peruana). Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 5.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (27/03)

¿Dónde ver Colombia vs Croacia por internet?

Si deseas ver Colombia vs Croacia online, podrás hacerlo a través de la app del Canal RCN. De igual forma, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del partido.

Últimos partidos de la selección de Colombia

Estos fueron los últimos cinco encuentros de la selección sudamericana previo al duelo amistoso ante Croacia.